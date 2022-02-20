عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المالية تبيع أجلي خزانة بـ 12.5 مليار جنيه.. اليوم

وزارة المالية
وزارة المالية

تبيع وزارة المالية اليوم الأحد الموافق 29-2-2022، أذون خزانة من أجلي 91 و 273 يوما بقيمة 12.5 مليار جنيه، لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.


وقال تقرير صادر عن وزارة المالية إنها لجأت لطرح أذون خزانة من أجلي 91 و273 يوما، للاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية عبر آلية أدوات الدين المحلي للسيطرة علي فجوتها التمويلية .

وزير المالية: السيارات المستوردة أرخص من التصنيع المحلي.. فيديو

وزير المالية: مصر تتحرك في اتجاه إيجابي لزيادة معدلات النمو وفرص العمل


ورفعت وزارة المالية من حجم اقتراضها من البنوك والمؤسسات المالية علي أساس أسبوعي بمقدار 1.5 جنيه واحد، بعد أن طرحت أجلي 91 و 273 يوما خلال الأسبوع الماضي بـ 11 مليار جنيه.

وعهدت  وزارة المالية،  لـ البنك المركزي المصري بعمليات طرح أدوات الدين المحلي  من بينها أجلي 91، و273 يومًا، ضمن مستهدفاتها للاقتراض من آليات سندات وأذون الخزانة خلال الأسبوع الجاري.

وتستهدف وزارة المالية عن طرح أجل 91 يوما بـ 3مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ 9.5 مليار جنيه.

وتبلغ جملة الاحتياجات التمويلية لهذا الأسبوع 35,5مليار جنيه.

ومع طرح الحكومة لأجلي 91 و 273 يوما بقيمة 11 مليار  جنيه اليوم الأحد يتبقى لها طرحان اثنان بقيمة 23مليار جنيه سيتم طرحهما الاثنين والخميس من الأسبوع الجاري.

ورفعت وزارة المالية هذا الأسبوع من حجم طرحها لأدوات الدين المحلي بمقدار 1.5 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي.


اقتراض في 3 أشهر


وطرحت الحكومة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري وتحديدا في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، أدوات دين بـ 587 مليار جنيه منها 410 مليارات جنيه في صورة أذون خزانة 177 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.

وجاءت توزيعات تلك القروض في شهري يوليو و سبتمبر الماضيين بـ 182.5 مليار جنيه علي التوالي و 222 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.

أذون 91 و 273 يوما الفجوة التمويلية مال واعمال اخبار مصر وزارة المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الوزراء» ينفى تعطيل الدراسة غداً بجميع المدارس

وفاة الفنان الشاب جمال فؤاد.. والمطربة أمينة تنعاه بكلمات مؤثرة

مصرع 4 شباب فى حادث مروع بمدينة نصر.. صور

رئيس الوزراء يوجه برفع حالة الطوارئ إلى القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

3 أيام من الطقس السيئ.. تعرف على نوة الشمس الصغرى التي نمر بذروتها اليوم

طبيب الكركمين.. ضبط أحمد ابو النصر صيدلي الأعشاب

في دقيقة ونصف.. طيار مصري يبهر الإنجليز بهبوط احترافي وسط عاصفة ضربت مطار لندن

قرار عاجل بشأن أول حصة في الترم الثاني بجميع المدارس| مستند

موضوعات متعلقة

وزير المالية: ما تم في مصر خلال 7 أعوام يحتاج 70 سنة.. التأمين الصحي الشامل يزيل عبئا ماليا ضخما عن المواطن.. مشروع حياة كريمة يحسن حياة 60% من المصريين

ترشيحاتنا

بسبب إيونيس .. طوارئ في بريطانيا و الجيش ينتشر في البلاد .. ما القصة ؟

ليفربول يشعل الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات السبت

شاهد.. اعتداء مدرس على طالب بعنف داخل المدرسة وفيديو يفضحه

أمام أعين المصطافين..تحطم هليكوبتر بشاطئ ولاية فلوريدا الأمريكية..فيديو

هنطبق تسهيلات الموردين.. البنك الأهلي يرد على اتحاد الصناعات حول قرار وقف المستندات

المالية تبيع أجلي خزانة بـ 12.5 مليار جنيه.. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد لحظة سقوط شجرة ضخمة فوق أتوبيس |فيديو

الرضاعة الطبيعية أثناء إصابة الأم بالأنفلونزا

سرطان الرئة وورم بالمخ.. كيف عاش زكي فطين عبدالوهاب 3 سنوات مع المرض الخبيث؟

شاهد... حمادة هلال يحتفل بخطوبة الفنانة إلهام عبد البديع على المسرح ببورسعيد

فيديو

لا مجال لرفع الغياب.. خطة التعليم خلال الفصل الدراسي الثاني 2022

رشاوي وبلاغات| حمو بيكا يفتح النار على "الموسيقيين".. وحلمي عبد الباقي يرد

مش من مصلحته وزعلان عليه.. تصريحات وليد سليمان عن رحيل رمضان صبحي|فيديوجراف

مفيش شغل.. فنان مصري شهير يعمل على عربة لبيع القهوة | فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ