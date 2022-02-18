وزير المالية: مصر تتحرك في اتجاه إيجابي لزيادة معدلات النمو وفرص العمل

قال الدكتور محمد معيط وزير الماليه إن مصر بدأت في تحقيق أرقام جيدة في معدل النمو، افضل مما قبل عام 2011.

واضاف محمد معيط خلال لقائه مع الاعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة صدى البلد، ان معدل النمو يقترب الان من 6%، لافتا إلى أن إشادة المنظمات الدوليه بالاقتصاد المصري؛ تساعد الدولة في جذب الاستثمار وهذا يوضح للعالم أن مصر تتحرك في اتجاه ايجابي ودوله منضبطه ومستقره.

وكشف محمد معيط أن فرص العمل هى ترجمه لمعدل النمو اي أنه كلما ارتفع معدل النمو؛ زادت فرص العمل، وأن زيادة معدل النمو من 6 الي 7% يخلق 100 ألف فرصة عمل على الاقل.



وأشار وزير المالية، إلى أن معدل النمو يتكون من: إنشاء مصانع ومدن ومحطات صرف وطرق جديدة، وغيرها، ومعنى هذا انك تنفذ مشاريع جديدة لخلق فرص عمل جديدة.

