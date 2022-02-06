المالية تبيع أذون خزانة بـ12 مليار جنيه.. اليوم

تبيع وزارة المالية اليوم الأحد الموافق 6-2-2022؛أذون خزانة من أجلي 91 و 273 يوما بقيمة 12 مليار جنيه، لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.



وقال تقرير صادر عن وزارة المالية إنها لجأت لطرح أذون خزانة من أجلي 91 و273 يوما، للاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية عبر آلية أدوات الدين المحلي للسيطرة علي فجوتها التمويلية .

ورفعت وزارة المالية من حجم اقتراضها من البنوك والمؤسسات المالية علي أساس أسبوعي بمقدار مليار جنيه واحد، بعد أن طرحت أجلي 91 و 273 يوما خلال الأسبوع الماضي بـ 11 مليار جنيه.

وعهدت وزارة المالية، لـ البنك المركزي المصري بعمليات طرح أدوات الدين المحلي من بينها أجلي 91، و273 يومًا، ضمن مستهدفاتها للاقتراض من آليات سندات وأذون الخزانة خلال الأسبوع الجاري.

وتستهدف وزارة المالية عن طرح أجل 91 يوما بـ 3 مليارات جنيه و أجل 273 يوما بـ 9.5 مليار جنيه.

وتبلغ جملة الاحتياجات التمويلية لهذا الأسبوع 57.25 مليار جنيه.

ومع طرح الحكومة لأجلي 91 و 273 يوما بقيمة 12 مليار جنيه اليوم الأحد يتبقى لها طرحان اثنان بقيمة 34.75مليار جنيه سيتم طرحهما الاثنين والخميس من الأسبوع الجاري.

ورفعت وزارة المالية هذا الأسبوع من حجم طرحها لأدوات الدين المحلي بمعدل 24.5مليار جنيه عن الأسبوع الماضي.



اقتراض في 3 أشهر



وطرحت الحكومة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري وتحديدا في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، أدوات دين بـ 587 مليار جنيه منها 410 مليار جنيه في صورة أذون خزانة177 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.

وجاءت توزيعات تلك القروض في شهري يوليو و سبتمبر الماضيين بـ 182.5 مليار جنيه علي التوالي و 222 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.