البنك المركزي الروسي يمنح ترخيص لشركة سويسرية لإدارة الأصول المالية الرقمية

أعلن البنك المركزي الروسي /اليوم الخميس/ أنه منح شركة (أتومايز) الفرعية المحلية تابعة لمنصة (بلوك تشين)، التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، رخصة لإصدار وتبادل الأصول المالية الرقمية، حيث تعتبر تلك المرة الأولى التي تتمكن فيها شركة أجنبية من القيام بذلك في روسيا.

ونقلت قناة آسيا نيوز الإخبارية عن البنك المركزي قوله إن السلطات الروسية تعمل على الخروج بطرق لتنظيم العملات المشفرة دون حظر كامل على التداول والتعدين، مضيفًا أن شركة (أتومايز) السويسرية لا تنتهك القوانين الروسية، في إشارة إلى أن روسيا ستتجنب فرض حظر شامل على الأصول الرقمية.

وقالت شركة (إنتروس)، وهي مجموعة شركات استثمارية خاصة في العاصمة الروسية موسكو، في بيان أصدرته اليوم، إن (أتومايز) تستخدم تقنيات (البلوك تشين) لما يسمى بالرمز المميز للأصول الحقيقية، والذي يسمح لمستثمري التجزئة بشراء المعادن الثمينة، ويساعد الكيانات القانونية على إدارة كميات كبيرة من هذه المعادن.

وقال البنك المركزي إن الترخيص سيمنح عملاء (أتومايز) القدرة على إصدار الأصول الرقمية، في حين أن الشركة ستكون قادرة على تبادل هذه الأصول داخل منصتها.

وكان البنك المركزي قد دعا في وقت سابق إلى فرض حظر كامل على تداول وتعدين العملات المشفرة، مشيرًا إلى التهديدات التي يتعرض لها الاستقرار المالي ورفاهية المواطنين وسيادة سياسته النقدية.

إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعا إلى اتباع نهج متوازن، وطلب من وزارات المالية والاقتصاد والرقمية والداخلية وجهاز الأمن الفيدرالي والبنك المركزي العمل على خطة لكيفية التعامل مع هذا القطاع.



