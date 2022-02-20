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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد لحظة سقوط شجرة ضخمة فوق أتوبيس |فيديو

يونيس
يونيس

في ظل الفوضى التي تسببت بها العاصفة يونيس على مستوى إنجلترا وسقوط الضحايا، رصد مقطع فيديو صادم لحظة سقوط شجرة على حافلة متحركة وتحطم زجاجها الأمامي بالكامل.

 

وثق المقطع لحظة سقوط الشجرة مباشرة فوق الحافلة التي كانت متوجهة إلى جسر كاتفورد في بروملي، جنوب شرق لندن.

 

كان السائق يقود سيارته حول منعطف متجاوزًا صفًا من الأشجار الشاهقة في ظروف شديدة التقصف، وفجأة انهارت إحداها وسقطت.

 

ضربت العاصفة يونيس العاصمة لندن برياح بلغت سرعتها حوالي 80 ميلاً في الساعة أمس، ولكن تم تسجيل عاصفة قياسية بلغت سرعتها 122 ميلاً في الساعة في جزيرة وايت.

 

رأى المسافرون الموت على الطرق، وأوقفت العديد من شبكات القطارات خدماتها اليوم، بعد أن تركت الحطام والأشجار المتساقطة ملقاة على القضبان.

 

تركت العاصفة حوالي 400000 شخص منقطعة عنهم الكهرباء في جميع أنحاء المملكة المتحدة، فيما لقي 4 أشخاص مصرعهم فى الجزر البريطانية نتيجة الطقس أمس، جراء تساقط الأشجار وتطاير الحطام.

 

انجلترا البريطانية العاصفة يونيس يونيس العاصمة لندن اخبار المنوعات أخبار الترفيه

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