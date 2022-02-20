في 7 دقائق .. يوتيوبر يتحول إلى أغنى رجل في العالم ويتخطى ماسك|فيديو

تحول يوتيوبر بريطاني إلى أغنى رجل في العالم في خلال 7 دقائق فقط، حيث بلغت ثروته ضعف ثروة الملياردير الشهير «إيلون ماسك» رئيس شركتي Tesla وSpace X.

في مقطع فيديو نشره عبر قناته على يوتيوب، زعم شاب بريطاني يدعى «ماكس فوش» أنه أصبح "أغنى رجل في العالم لمدة 7 دقائق" بعدما افتتح شركة من خلال موقع الحكومة أطلق عليها اسم "الشركة المحدودة للأموال غير المحدودة".

سجل «ماكس فوش» الشركة عبر الإنترنت على النحو التالي: الشركة المحدودة للأموال غير المحدودة، وفي مربع منتجات الشركة، كتب: جني الأموال، كما طلب منه اختيار نشاط الشركة التجاري.

وضع فوش علامة على المربع الذي جاء فيه: تصنيع "المعكرونة، النودلز ، الكسكسي وغيرها من المنتجات الغريبة"، بعد ذلك اختار الاستثمار بـ 10 مليارات سهم "تعمل" ومضى قدمًا في "إرسال" طلبه عبر الإنترنت والذي قال الموقع الإلكتروني بأنه سيستغرق يومي عمل للمعالجة.

حصل ماكس بعد ذلك على "شهادة" وأعلن أن شركة "المال غير المحدود" أصبحت شركة "رسميًا" معترف بها حكوميًا.

كيف أصبح ماكس مليارديرًا في دقائق

يقول ماكس في مقطع الفيديو الخاص به على YouTube: "إذا أنشأت وسجلت شركة بـ10 مليارات سهم بأموال غير محدودة وقمت ببيع سهم واحد مقابل 50 جنيهاً كفرصة استثمارية، فإن ذلك من شأنه أن يقدّر شركتي قانونياً بمبلغ 500 مليار جنيه من الناحية الفنية".

مضيفًا: "هذا سيجعلني أغنى رجل في العالم وأقضي تمامًا على أقرب منافس لي إيلون ماسك"، مما اضطره للنزول والبحث عن عميل في الشوارع للاستثمار في شركته.

وجد ماكس "مستثمرة" ووقع معها صفقة بقيمة 50 جنيهًا إسترلينيًا لإكمال "تحويل الأسهم"، ثم أرسل المستندات إلى مستشار التقييم.

وبالفعل تمت الصفقة بنجاح، لكن مستشار التقييم حذره من أنه قد يواجه تهم بالاحتيال، مما اضطره لإغلاق الشركة في الحال.