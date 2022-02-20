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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول يشعل الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات السبت

صدى البلد

اشتعل سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء مباريات السبت، في الجولة السادسة والعشرين، حيث فاز ليفربول على نورويتش سيتي بنتيجة 3-1.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات الجولة 26
1- مانشستر سيتي – 63 نقطة

2 – ليفربول – 57 نقطة

3 – تشيلسي – 50 نقطة

4 – مانشستر يونايتد – 43 نقطة

5 – وست هام يونايتد – 42 نقطة

6 – أرسنال – 42 نقطة

7 – توتنهام هوتسبير – 39 نقطة

8 – وولفرهامبتون – 37 نقطة

9 – برايتون – 33 نقطة

10 – ساوثهامبتون – 32 نقطة

11 – ليستر سيتي – 27 نقطة

12 – أستون فيلا – 27 نقطة

13 – كريستال بالاس – 26 نقطة

14 – برينتفورد – 24 نقطة

15 – ليدز يونايتد – 23 نقطة

16 – إيفرتون – 22 نقطة

17 – نيوكاسل يونايتد – 22 نقطة

18 – واتفورد – 18 نقطة

19 – بيرنلي – 17 نقطة

20 – نورويتش سيتي – 17 نقطة

كما أشعل فريق توتنهام بطولة الدوري الإنجليزي، بفوزه المثير على مضيفه مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة والعشرين لبطولة البريميرليج.

افتتح توتنهام التسجيل في الدقيقة الخامسة عن طريق السويدي ديجان كولوسيفسكي من متابعة لتمريرة زميله سون هيونج مين.

واستطاع إلكاي جوندوجان تسجيل هدف التعادل لـ مانشستر سيتي من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها ستيرلينج من الجهة اليسرى، وفشل لوريس حارس توتنهام في التصدي لها.

وأحرز هاري كين الهدف الثاني لـ توتنهام في الدقيقة 59 من متابعة رائعة للكرة العرضية المرسلة من سون هيونج مين من الجهة اليسرى.

وسجل كين هدفًا لتوتنهام في الدقيقة 73، لكن تم إلغائه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيدية.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لـ مانشستر سيتي تحصل عليها برناندو سيلفا بعد لمس روميرو مدافع توتنهام الكرة بيده.

وتولى الجزائري رياض محرز تنفيذ الركلة الجزائية بنجاح في الدقيقة 91 معلنًا عن هدف التعادل.

وأثناء اتجاه المباراة لنهايتها، أحرز هاري كين الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 95 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية المرسلة من كولوسيفسكي، مشعلًا الصراع على صدارة البريميرليج.

انتصار توتنهام رفع رصيدهم لـ 39 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 63 نقطة في المركز الأول.

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