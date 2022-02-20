استثناء المستثمرين الأجانب من قرار وقف المستندات.. البنك الأهلي يرد على التصديري للملابس الجاهزة|فيديو

قالت ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن قرار وقف مستندات التحصيل الاستيرادية سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وحدوث مشاكل في الصادرات والواردات، معقبة: "رغم ان احنا حققنا 43% زيادة، لكن بعد القرار ده هتنخفض النسبة لـ 18%".

وأضافت ماري لويس خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، قائلة: " أتمنى إن تكون تقديراتي خاطئة، بس هو مينفعش تستثني المستثمر الأجنبي اللي فاتح في منطقة حرة، وتخلي المستثمر المصري هو اللي يخضع لهذا القرار".

ورد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، قائلاً: "مفيش استثناء على إطلاقه، القرار استثنى الشركة الأجنبية الموجودة في مصر، وتستورد من مركزها الرئيسي في الخارج، منتج معين".

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي قائلاً: "ولو نفس الشركة الأجنبية ديه بتستورد هذا المنتج من دولة تانية، هتخضع للقرار وهتفتح اعتماد عادي .. يعني الاستثناء في القرار بيكون لو شركة أجنبية بتستورد من مركزها الرئيسي فقط".