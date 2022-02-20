تداول 1154 طن بضائع و276 شاحنة بموانيء البحر الأحمر

شهدت مواني البحر الأحمر، تداول 1154 طن بضائع عامة ومتنوعة و276 شاحنة و11 سيارة ملاكي.

وشملت حركة الصادرات، تداول 598 طن بضائع عامة ومتنوعة و224 شاحنة و9 سيارات ملاكي.

بينما شملت حركة الواردات تداول 556 طن بضائع عامة ومتنوعة و52 شاحنة وسيارتين ملاكي ومتواجد 10 سفن علي أرصفة الموانئ.

وغادر ميناء سفاجا، السفينة الحرية بحمولة 81 شاحنة و2 ملاكي، والسفينة دليلة بحمولة 94 شاحنة و7 ملاكي، كما استقبل ميناء نويبع السفينة ايلة والسفينة سيناء ومغادرة السفينة ايلة والسفينة سيناء، حيث تم استقبال 52 شاحنة بحمولة 556 طن بضائع عامة و2 ملاكي وتصدير 49 شاحنة بحمولة 598 طن بضائع عامة، كما غادر ميناء السويس السفينة NABIHA BRIDE بحمولة 50 سيارة ملاكي متجهة الي جدة.