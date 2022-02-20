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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

ممثل الأمم المتحدة: تطور ملحوظ تشهده مصر عبر دعم وتمكين النماذج الشبابية الناجحة

صدى البلد

 

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فريدريكا ميير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وجيرمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، لبحث تعزيز التعاون المشترك في الفترة المقبلة.
 

تناول اللقاء استعراض مستجدات التعاون بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان من خلال أندية السكان ومشروعات الفنون المجتمعية، كما تناول اللقاء بحث آليات اطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء التي أعدتها الوزارة

 

أكدت فريدريكا ميير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر علي أهمية شراكة الصندوق مع وزارة الشباب والرياضة، مشيدةً بالتطور الملحوظ التى تشهده الوزارة عبر دعم وتمكين العديد من النماذج الشبابية الناجحة، موجهةً الشكر للحكومة المصرية ممثلة في الوزارة علي الدعم الدائم والمستمر مع الصندوق .

 

ومن جانبه، وجه جيرمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" الدعوة الى وزير الشباب والرياضة لحضور القمة الشبابية المقرر إقامتها تحت شعار" من التعلم الى الكسب" لمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا بالعاصمة الاردنية عمان مايو المقبل، موجهاً الشكر لوزير الشباب لحرصه على تفعيل التعاون وتوجيهاته بالتوسع فى تحقيق اقصى استفادة ممكنة للشباب والنشء المصرى من الشراكة الاستراتيجية مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، وهو ما يعكس دعم الحكومة المصرية لعمل المنظمة فى مصر.

 

أكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على المشاركة المجتمعية لجميع المؤسسات في المجتمع المصري، والتوسع في تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية التي تدعم الشباب والنشء في برامجهم المختلفة، انطلاقاً من الدور الوطني والذي يعود بالنفع على المجتمع في شتي المجالات.
 

 

 

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