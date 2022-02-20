نشرة الصحة والمرأة.. طرق الحفاظ على طفلك خلال الدراسة.. وأسباب عدم اهتمام المصريين بأعداد مصابي كورونا

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية.

5 متغيرات لفيروس كورونا .. تعرف على الأعراض الشائعة بينها

أدرجت منظمة الصحة العالمية (WHO) خمسة أنواع مختلفة من مخاوف فيروس كورونا، وهي ألفا وبيتا وجاما ودلتا وأوميكرون، هذه المتغيرات أكثر عدوانية من المتغيرات الأخرى.

استشاري صحة نفسية يحدد أسباب عدم اهتمام المصريين بأعداد المصابين بـ كورونا

صرح الدكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي، أن انتشار فيروس كورونا والعديد من الأمراض حول العالم، وخاصة في مصر، وظهور العديد من الفيروسات بأنواعها المختلفة وتطورها، وتصاعد الأحداث أدى إلى تشتت وتوتر العديد من الأشخاص والشعور بالقلق.

طرق الحفاظ على صحة طفلك خلال العام الدراسي

يقضي الأطفال الكثير من الوقت في الفصول الدراسية حيث يمكنهم بسهولة نقل العدوى لبعضهم البعض.

الكركمين.. ما مصدره وما هي فوائده وأضراره؟

الكركمين هو صبغة صفراء توجد بشكل أساسي في الكركم ، وهو نبات مزهر من عائلة الزنجبيل المعروف باسم التوابل المستخدمة في الكاري، إنه مادة البوليفينول ذات الخصائص المضادة للالتهابات والقدرة على زيادة كمية مضادات الأكسدة التي ينتجها الجسم.

رفع المناعة.. كل ما تريد معرفته عن تقوية دفاعات جسمك

قد يبحث الكثير عن طرق رفع مناعة الجسم وتقوية دفاعات الجسم ضد كورونا ونستعرض لكم مشروبات وكل وطرق رفع المناعة.