الكركمين.. ما مصدره وما هي فوائده وأضراره؟

الكركمين هو صبغة صفراء توجد بشكل أساسي في الكركم ، وهو نبات مزهر من عائلة الزنجبيل المعروف باسم التوابل المستخدمة في الكاري، إنه مادة البوليفينول ذات الخصائص المضادة للالتهابات والقدرة على زيادة كمية مضادات الأكسدة التي ينتجها الجسم.

يمكن استخلاص الكركمين والكوركومينويد الموجودة في الكركم لإنتاج مكملات غذائية ذات فاعلية أعلى بكثير من الكركم. ومع ذلك ، يتم امتصاص الكركمين بشكل سيئ أثناء الهضم ، لذلك تم إنشاء عدد لا يحصى من التركيبات المختلفة لتحسين التوافر البيولوجي، وذلك وفقا لما نشره موقع examine.

فوائد الكركمين

تقلل مكملات الكركمين بشكل موثوق من علامات الالتهاب وتزيد من مستويات مضادات الأكسدة الذاتية في الجسم، هناك حاجة إلى مزيد من البحث في العديد من مجالات الصحة ، ولكن ما هو بحث يدعم تحسنًا بسيطًا إلى متوسط ​​في أعراض الاكتئاب والقلق والألم والوظيفة في هشاشة العظام، من الممكن خفض مستوى الكوليسترول الضار ، والجلوكوز في الدم وضغط الدم ، ولكن البحث أقل اتساقًا وهناك حاجة إلى المزيد.

الآثار الجانبية والعيوب للكركمين

لا ترتبط الجرعات التي تصل إلى 8 جرامات من الكوركومينويد بآثار ضارة خطيرة على البشر. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى دراسات طويلة الأجل تكون أكثر شمولاً في تقييماتهم، الجرعات العالية من الكركمين قد تسبب الغثيان والشكاوى المعدية المعوية، قد يتسبب استخدام الكركمين مع البيبيرين في حدوث تفاعلات دوائية معاكسة ، حيث يزيد البيبيرين بشكل كبير من نفاذية الأمعاء، لم يتم اختبار جميع تركيبات الكركمين المختلفة للتأكد من سلامتها بنفس الدرجة.

الفرق بين الكركم والكركمين

الكركم هو جذر / توابل مشهورة ، والكركمين مادة كيميائية قوية للغاية في الكركم ، ولكنها ليست الوحيدة، يوجد الكركمين والكوركومينويد في الكركم عند حوالي 22.21-40.36 ملجم / جم في الجذور و 1.94 ملجم / جم في الجذور الدرنية ، لذا فإن الكركم أقل فاعلية كمصدر للكركمين من مستخلص ومضاد للالتهابات. ومع ذلك ، تشير بعض الدراسات إلى أن الكركم له فوائد ، ومن المحتمل أن يكون له فوائد لا يمتلكها الكركمين وحده ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول هذا الموضوع.

ما هو الكركمين

أضرار الكركمين

يعتبر كل من الكركم والكركمين ، المكون النشط الرئيسي ، آمنين بشكل عام وبدون أي آثار جانبية خطيرة ، ومع ذلك قد يعاني بعض الأشخاص من آثار جانبية عند تناولهم بجرعات كبيرة كمكملات، وفقا لموقعhealthline .

-كركم

يحتوي الكركم على حوالي 2٪ أكسالات في الجرعات العالية ، قد يساهم ذلك في تكوين حصوات الكلى لدى الأفراد المعرضين للإصابة ، بالإضافة إلى ذلك ليست كل مساحيق الكركم التجارية نقية بعضها مغشوش بمكونات أرخص ويحتمل أن تكون سامة غير مدرجة على الملصق.

كشفت الدراسات أن مساحيق الكركم التجارية قد تحتوي على مواد مالئة مثل نشا الكسافا أو الشعير أو القمح أو دقيق الجاودار.

إن تناول الكركم الذي يحتوي على دقيق القمح أو الشعير أو الجاودار يسبب أعراضًا سلبية لدى الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الغلوتين أو مرض الاضطرابات الهضمية.

قد تحتوي بعض مساحيق الكركم أيضًا على ملونات طعام مشكوك فيها ، والتي يتم إضافتها لتحسين اللون عند تخفيف مساحيق الكركم بالدقيق.

أحد أصباغ الطعام المستخدمة بشكل متكرر في الهند هو أصفر ميتانيل ، ويسمى أيضًا أصفر حامض 36، تظهر الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن أصفر ميتانيل قد يسبب السرطان والأضرار العصبية عند تناوله بكميات كبيرة.

بينما لم يتم التحقيق في التأثيرات السامة لأصفر الميتانيل على البشر ، إلا أنه من غير القانوني استخدامه في الولايات المتحدة وأوروبا.

قد تحتوي بعض مساحيق الكركم أيضًا على نسبة عالية من الرصاص ، وهو معدن ثقيل سام بشكل خاص للجهاز العصبي .

يعتبر الكركم النقي آمنًا لمعظم الأشخاص ومع ذلك ، قد يتم أحيانًا غش مساحيق الكركم بمواد مالئة رخيصة ، مثل نشا القمح وملونات الطعام المشكوك فيها، حتى أنها قد تحتوي على الرصاص.

-الكركمين

تعتبر مكملات الكركمين آمنة ولم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية ضارة بجرعات منخفضة.

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 10 بالغين أن تناول 490 مجم من الكركمين يوميًا لمدة أسبوع لا يسبب أي آثار جانبية .

أظهرت دراسات أخرى أن تناول جرعات من 1200 - 2100 مجم من الكركمين يوميًا لمدة 2-6 أسابيع لم يؤد إلى أي آثار ضارة واضحة .

ومع ذلك ، قد تعاني نسبة صغيرة من الأشخاص من بعض الآثار الجانبية الخفيفة عند تناول جرعات أعلى. قد تشمل هذه:

مشاكل في الجهاز الهضمي: قد يعاني الأشخاص من مشاكل هضمية خفيفة مثل الانتفاخ والارتجاع الحمضي وانتفاخ البطن والإسهال بجرعات يومية تزيد عن 1000 مجم.

الصداع والغثيان: قد تسبب الجرعات التي تبلغ 450 مجم أو أكثر صداعًا وغثيانًا لدى عدد قليل من الأشخاص.

طفح جلدي: أبلغ الأشخاص عن ظهور طفح جلدي بعد تناول جرعة 8000 مجم من الكركمين أو أكثر ، ولكن يبدو أن هذا نادر جدًا.

الجرعات العالية للغاية من 1170 مجم لكل رطل (2600 مجم / كجم) من وزن الجسم يوميًا لمدة 13 أسبوعًا ، أو حتى عامين ، قد تسبب بعض الآثار الجانبية الخطيرة في الفئران.

وشملت هذه زيادة في حجم الكبد ، والفراء الملون ، وقرحة المعدة ، والالتهابات وزيادة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء أو الكبد

ومع ذلك ، فإن الجرعة تصنع السم، لا يوجد حاليًا أي دليل على أن الكميات المنخفضة من الكركمين تسبب آثارًا جانبية خطيرة عند البشر عند تناولها لفترات قصيرة ، على الرغم من عدم وجود دراسات بشرية حول الآثار طويلة المدى.

قد تسبب الجرعات العالية من الكركمين آثارًا جانبية خفيفة لدى بعض الأشخاص ، لكنها تعتبر آمنة بشكل عام، الآثار طويلة المدى لأخذ الكركمين على البشر غير معروفة.

أضرار الكركمين

كيفية استخدام الكركمين

يتكون الكركم من 100 مركب أكثر ما تم الحديث عنه هو الكركمين ، وهو المركب النشط الذي يُنسب إليه معظم الفوائد الصحية للكركم، في حين أن الكركم يحصل على لونه الأصفر اللامع من الكركمين ، فإن هذا المركب لا يشكل سوى حوالي 5 في المائة من التوابل ،تُنسب معظم فوائد الكركم إلى الكركمين، وفقا لما نشره موقع webmd.

فوائد و استخدام الكركمين

حمى القش: يبدو أن تناول الكركم عن طريق الفم يقلل من أعراض حمى القش مثل العطس والحكة وسيلان الأنف والاحتقان.

الاكتئاب: تظهر معظم الأبحاث أن تناول الكركمين ، وهو مادة كيميائية توجد في الكركم ، عن طريق الفم يقلل من أعراض الاكتئاب لدى الأشخاص الذين يستخدمون بالفعل مضادات الاكتئاب.

ارتفاع مستويات الكوليسترول أو الدهون الأخرى (الدهون) في الدم : يبدو أن تناول الكركم عن طريق الفم يخفض مستويات الدهون في الدم التي تسمى الدهون الثلاثية، لكن آثار الكركم على مستويات الكوليسترول متضاربة. أيضا ، هناك العديد من منتجات الكركم المختلفة المتاحة، من غير المعروف أيها يعمل بشكل أفضل.

تراكم الدهون في الكبد:يقلل تناول مستخلص الكركم عن طريق الفم من علامات إصابة الكبد لدى الأشخاص المصابين بهذه الحالة، يبدو أيضًا أنه يساعد في منع تراكم المزيد من الدهون في الكبد.

تورم وتقرحات داخل الفم: يبدو أن تناول الكركمين ، وهو مادة كيميائية توجد في الكركم أو عن طريق الفم أو كمستحلب أو غسول للفم ، يمنع التورم والتقرحات في الفم أثناء العلاج الإشعاعي للسرطان.

العمود الفقري: يمكن أن يؤدي تناول مستخلصات الكركم ، بمفردها أو مع مكونات عشبية أخرى ، إلى تقليل الألم وتحسين الوظيفة لدى الأشخاص المصابين بالتهاب مفاصل الركبة، قد يعمل الكركم مثل الإيبوبروفين لتقليل الألم، ولكن لا يبدو أنه يعمل بشكل جيد مثل عقار آخر يسمى ديكلوفيناك.

مثير للحكة: قد يؤدي تناول الكركم عن طريق الفم إلى تقليل الحكة التي تسببها حالات مختلفة.

ربما يكون تناول الكركمين غير فعالة في:

مرض الزهايمر: لا يبدو أن تناول الكركم ، أو مادة كيميائية موجودة في الكركم تسمى الكركمين ، عن طريق الفم يحسن أعراض مرض الزهايمر.

قرحة المعدة: لا يبدو أن تناول الكركم عن طريق الفم يحسن من قرحة المعدة.

هناك اهتمام باستخدام الكركم لعدد من الأغراض الأخرى ، ولكن لا توجد معلومات موثوقة كافية لتحديد ما إذا كان قد يكون مفيدًا.