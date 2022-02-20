طبيب الكركمين لعلاج المفاصل.. تفاصيل القبض على أحمد أبو النصر

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً يفيد بقيام المدعو أحمد أبو النصر الشهير بـ " طبيب الكركمين" بحيازة أعشاب وأدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بها، وعرضها من خلال قنوات إعلامية بغرض التربح غير الشرعي من ذلك.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، ملابسات ضبط الطبيب أحمد أبو النصر الشهير بـ"طبيب الكركمين" بسبب حيازته أدوية وأعشاب مجهولة المصدر.

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، أن أحمد أبو النصر الشهير بـ "طبيب الكركمين" عرض منتجاته من الأعشاب والأدوية مجهولة المصدر من خلال قنوات إعلامية.

كما شرحت التحريات، قيام أحمد أبو النصر بإيهام ضحاياه أنه أخصائي أول معتمد من قبل وزارة الصحة على غير الحقيقة.

أيضا جاء في تحريات الأجهزة الأمنية، قيام طبيب الكركمين بعرض أعشاب مجهولة المصدر على مرضى “السكر والضغط والروماتيزم” لإيهام ضحاياه بأنها طرق للعلاج على غير الحقيقة .. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو