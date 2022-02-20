تأجيل نظر قضية اختطاف طفلة وهتك عرضها في القليوبية لجلسة 20 مارس المقبل

قررت محكمة جنايات بنها فى القليوبية الدائرة السابعة، برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومدحت مجدى مكي، ومحمد عبد الحميد السعدني وأمانة سر نادر السقا، تأجيل نظر القضية رقم 15701 لسنة 2021 جنايات قسم الخصوص والمقيدة برقم 3517 لسنة 2021 كلى شمال بنها والمتهم فيها سائق باختطاف طفلة بغير تحيل أو إكراه والانتقال بها لمحافظة الإسكندرية وهتك عرضها لجلسة اليوم الثاني من دور شهر مارس المقبل.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15701 لسنة 2021 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 3517 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهم "أحمد ر ع"، 23 سنة سائق، اختطف بغير تحيل أو إكراه المجني عليها الطفلة "ر ع ع" وذلك بأن اصطحبها إلي وحدة سكنية بمنطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية بعيد عن أهليتها وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى بأن هتك عرض المجنى عليها حال كونها لم تبلغ الثمانية عشر عاما ميلادية كاملة علي النحو المبين بالتحقيقات.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تلقت بلاغا من أسرة طفلة يتهمون خلاله سائق مقيم المطرية بمحافظة القاهرة، باختطاف نجلتهم والذهاب بها لمنطقة العجمى بالإسكندرية وهتك عرضها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات، وأمرت النيابة باستمرار حبسه .