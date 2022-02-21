صاحب أغنية مازنجر الملك الشجاع.. وفاة الفنان اللبناني سامي كلارك

أعلن الفنان اللبنانى باسم مغنية وفاة الفنان اللبناني سامي كلارك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وذلك عن عمر يناهز 74 عاما .

وفاة مغني مازنجر الملك الشجاع

توفى الفنان اللبنانى الشهير سامى كلارك بعد عمر يناهز 74 عاما بعد صراع مع المرض وهو ما أعلن عنه الفنان اللبنانى باسم مغنية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وقال باسم مغنية : "وداعًا غرندايزر، وعلى الفور انهالت عليه التعليقات من قبل جمهوره وكل محبيه، الذي حرصوا على الدعاء له بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان".

اعمال سامي كلارك

قدم المطرب اللبناني سامي كلارك أكثر من 700 أغنية وغنى أيضًا بالفرنسية والإيطالية والأرمنية واليونانية والألمانية والروسية، ونجح في المزج اللغوي في الغناء بين العربية وغيرها.

قدم كلارك وصلة من الأغاني التى اشتهر بها، وعاشت فى وجدان جيل بأكمله، ومنها تترات مسلسلات "جراندايزر" و"مازنجر" و"جزيرة الكنز" و"جونكر".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي: