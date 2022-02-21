عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

صاحب أغنية مازنجر الملك الشجاع.. وفاة الفنان اللبناني سامي كلارك

سامي كلارك
سامي كلارك

أعلن  الفنان اللبنانى باسم مغنية وفاة الفنان اللبناني سامي كلارك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وذلك عن عمر يناهز 74 عاما .

وفاة مغني مازنجر الملك الشجاع

توفى الفنان اللبنانى الشهير سامى كلارك بعد عمر يناهز 74 عاما بعد صراع مع المرض وهو ما أعلن عنه الفنان اللبنانى باسم مغنية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وقال باسم مغنية : "وداعًا غرندايزر، وعلى الفور انهالت عليه التعليقات من قبل جمهوره وكل محبيه، الذي حرصوا على الدعاء له بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان".

اعمال سامي كلارك 

قدم المطرب اللبناني سامي كلارك أكثر من 700 أغنية وغنى أيضًا بالفرنسية والإيطالية والأرمنية واليونانية والألمانية والروسية، ونجح في المزج اللغوي في الغناء بين العربية وغيرها.

قدم كلارك وصلة من الأغاني التى اشتهر بها، وعاشت فى وجدان جيل بأكمله، ومنها تترات مسلسلات "جراندايزر" و"مازنجر" و"جزيرة الكنز" و"جونكر".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي:

سامى كلارك مازنجر الملك الشجاع مازنجر الفنان سامى كلارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي جديد.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الأربعاء حتى الجمعة

جنون أسعار الذهب.. ارتفاع تاريخي لـ المعدن الأصفر اليوم ومفاجأة في عيار 21

فضحنا دوليا.. نهاد أبو القمصان تطالب بالقبض على عريس الإسماعيلية

بحد أقصى 30 يوما و500 جنيه| البت في طلب التسجيل بالشهر العقاري

أمطار وانخفاض الحرارة.. البلاد تنتظر منخفض جوي جديد الأربعاء

طبيب الكركمين.. الحبس عامين ونصف للصيدلي أحمد أبو النصر

عايزين يطلعوني مجنون.. ما سبب وحقيقة القطيعة بين فاروق فلوكس ونجله احمد ؟

مفاجأة.. أحمد أبوالنصر تسبب في وفاة مريض سكر بعد تناوله الكركمين.. فيديو

موضوعات متعلقة

فيديوجراف..مشكلة عائلية .. حقيقة اختطاف مدير بنك وخطيبته على الصحراوي

نوّة الشمس الصغرى السبب .. استمرار تساقط الأمطار 3 أيام متواصلة|فيديوجراف

يا الدفع يا الحبس.. توفيق عكاشة يفسر سبب عرض مقتنيات منزله للبيع

لا مجال لرفع الغياب.. خطة التعليم خلال الفصل الدراسي الثاني 2022

رشاوي وبلاغات| حمو بيكا يفتح النار على "الموسيقيين".. وحلمي عبد الباقي يرد

تخلص منه عمدا.. الحكم بالإعدام على قاتل مهندس الدقهلية

فيديوجراف.. قلب ولدي عليا حجر.. عم طارق يروي معاناته بعد طرد أسرته له

شقيقي تنبأ بتوقفي عن التمثيل.. إيناس مكي تكشف أسرار شخصية لأول مرة

ترشيحاتنا

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لـ سامح شكري والمبعوث الأمريكي للمناخ كيري

ويزر الخارجية: تدشين مجموعة العمل المصرية الأمريكية المشتركة حول تغير المناخ اليوم

دعاء النبي عند الابتلاء والحزن .. ردده يفرج الله همك

بعد قليل.. الحكم فى إعادة محاكمة محمود عزت بـ"اقتحام الحدود الشرقية"

لمحبي السيارات العائلية .. جيلي أوكافانجو موديل 2022 |صور

ميدو يطالب إدارة الزمالك بحماية كارتيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد السخرية من صورة روبي ومي عمر.. تفاصيل قصة رانيا وسكينة رمضان 2022

مأساة في حياة شقيق فنانة شهيرة.. كيف انتهت حياة يوسف فخر الدين الفنية؟

تزوج اشهر الفنانات ورحل برصاصة في ظروف غامضة.. من قتل دنجوان السينما المصرية؟

رئيس الأركان يشهد المرحلة الختامية لـ "سيناء- 6".. صور

فيديو

صاحب أغنية مازنجر الملك الشجاع.. وفاة الفنان اللبناني سامي كلارك

تامر فرج: أستعد لطرح روايتى "درب الأربعين" وتحويلها لمسلسل.. فيديو

حقيقة تأجيل الدراسة وموعد الامتحانات وموقف الغياب .. وزارة التربية والتعليم توضح .. فيديو

ما لا تعرفه عن الطيار الذي أبهر البريطانيين بطريقة هبوطه .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ