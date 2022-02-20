الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة ..فيديو

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية ، إن اليوم نشهد أجواء شتوية مستقرة علي كافة مناطق الجمهورية وهذا بعد ما شهدنا امس وأول امس حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية .

وأضافت منار غانم خلال تصريحات لها علي القناه " الأولي المصرية " ، إن ذروة حالة عدم الاستقرار التي شهدناها الفترة الماضية كانت امس وهذا بسبب هطول أمطار متفاوتة الشدة ورعدية علي كافة مناطق الجمهورية .

وأوضحت منار غانم ، انه بداية من اليوم بدانا نشهد استقرار تام في الأحوال الجوية نتيجة تأثرنا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا وعلي سطح الأرض سيعمل علي زيادة سطوع أشعة الشمس خلال فترات النهار .