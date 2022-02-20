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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بروتوكول تعاون بين وكالة الفضاء المصرية والتربية والتعليم في علوم وتكنولوجيا الفضاء

وكالة الفضاء المصرية
وكالة الفضاء المصرية

 

تستعد وكالة الفضاء المصرية لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بينها وبين وزارة التربية التعليم في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق 23 فبراير 2022، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بحضور الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية أ.د محمد القوصي ونائب وزير التربية والتعليم أ.د. رضا حجازي، وذلك بغرض بناء القدرات لدى طلاب المدارس بالإضافة إلى التوعية والتثقيف في هذا المجال.

 

وسوف يتم عقد ورشة عمل في هذا اليوم لعدد خمسة مدارس، وذلك لتدريب عدد 3 من معلمي مادة العلوم من كل مدرسة على القمر الصناعي التعليمي، كما سيتم تسليم كل مدرسة من هذه المدارس قمرًا صناعيًا تعليميًا. فمن بين المهام الرئيسية للوكالة، المشاركة في إعداد برامج التأهيل والتدريب في المدارس والجامعات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة، وكذلك دعم البحوث والبرامج التعليمية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء والاستفادة منها، وعليه ودعماَ لهذا التوجه .

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وقامت وكالة الفضاء المصرية بإنتاج عدد 100 وحدة قمر صناعي تعليمي لطلاب المدارس الثانوية، يتعلم من خلالها طلاب هذه المدارس بصورة عملية، أنظمة القمر الصناعي ومهامه وكيفية إطلاقه، وتشغيله والحصول على بيانات منه.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التحول الرقمي زير التربية والتعليم علوم وتكنولوجيا وزير التربية والتعليم توقيع بروتوكول تعاون

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