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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

انطلاق فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات .. اليوم

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

تنطلق فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات (RSMTL) يومي 20 و21 فبراير المقبل، بمشاركة عدد من  وزراء النقل وممثلين تجاريين للدول المُطلة على ساحل البحر الأحمر ورؤساء موانئ وشركات عاملة في قطاع النقل البحري.
 

يقام المؤتمر تحت رعاية المهندس كامل الوزير – وزير النقل  والدكتور خالد عبدالغفار - وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنطلق ، فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات (RSMTL) يومي 20 و21 فبراير المقبل، والذي تنظمه جامعة الجلالة  بمشاركة عدد من وزراء النقل وممثلين تجاريين للدول المُطلة على ساحل البحر الأحمر ورؤساء موانئ وشركات عاملة في قطاع النقل البحري.

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وسوف تتناول فعاليات المؤتمر في اليوم الأول، العديد من الموضوعات الهامة، منها: تطوير صناعة النقل البحري في البحر الأحمر، واستراتيجية تطوير النقل البحري المصري لتعظيم حجم التبادل التجاري المنقول بحريًا، ودور قناة السويس في دعم حركة تدفق السفن على المستويين الإقليمي والدولي، فضلًا عن دور المنطقة الاقتصادية في دعم الميزة التنافسية للموانئ البحرية بالبحر الأحمر والأنشطة اللوجستية، واستقرار التبادل التجاري في البحر الأحمر كما سيتم استعراض  تطوير البنية التحتية واللوجستية ورؤية الموانئ؛ لتعزيز التبادل التجاري، وفرص الاستثمار وآليات التمويل والتأمين البحري في البحر الأحمر، وكذا آليات جذب الاستثمار في المناطق الاقتصادية، وتنمية النقل البحري والتأمين البحري، وإعادة التأمين في دعم تطوير النقل البحري ودعم تمويل الصادرات.

وسيتم خلال المؤتمر عرض  الجوانب الحالية والرؤية المُستقبلية للنقل البحري في الدول المطلة على البحر الأحمر، لافتًا إلى أنه سوف يناقش في اليوم الثاني العديد من القضايا الهامة، والتي تشمل تكنولوجيا المعلومات في النقل البحري والتحول الرقمي، وآليات التعاون المشترك لتنمية حركة التجارة البحرية بالبحر الأحمر، وفرص الاستثمار باستخدام تكنولوجيا المعلومات في قطاعات النقل البحري والكابلات البحرية، وتأمين النقل البحري، فضلًا عن تعظيم سياحة اليخوت في منطقة البحر الاحمر و استراتيجية زيادة الصادرات وفرص الانطلاق نحو التصنيع في البحر الأحمر ومقترحات تسويقية مُبتكرة لتطوير النقل البحري، وكذا مستقبل الطاقة والنقل البحري في البحر الأحمر.

فعاليات مؤتمر البحر الأحمر وزير النقل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث وزير التعليم العالى والبحث العلمى

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