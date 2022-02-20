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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: استراتيجية الوزارة تهدف إلى تطوير مجالات البحث في الصناعة البحرية

مؤتمر البحر الأحمر
مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات

قال الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، إن هناك أهمية كبيرة لتطوير النقل البحري، خاصةً وأنه يعُد شريان التجارة العالمية، ولاتجاه أنظار العالم دائمًا لمصر لامتلاكها قناة السويس والموانئ البحرية الحيوية، مشيرًا إلى أن استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تهدف إلى تطوير مجالات البحث في مجال الصناعة البحرية، لتقديم أحدث الوسائل التكنولوجية في هذا المجال وتطويرها دائمًا، بما يتماشى مع الجهود الدولية في هذا المجال.

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انطلاق فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات .. اليوم

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وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول زيارة وفد "البحوث الفلكية" للإمارات

وأضاف " عاشور " خلال مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار وزيرالتعليم العالي والبحث، أن هذه الجهود تتيح للتعليم العالي المصري أن يكون في تصنيف مُتقدم في التصنيفات العالمية، والعمل على ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة، وإضافة مزيج من الخبرات العالمية على أرض مصر، من خلال إنشاء فروع للجامعات الدولية بمصر، بالإضافة إلى إنشاء مزيد من الجامعات؛ للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، وإتاحة التعليم للجميع.

 

وانطلقت فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات (RSMTL) يومي 20 و21 فبراير المقبل، بمشاركة عدد من  وزراء النقل وممثلين تجاريين للدول المُطلة على ساحل البحر الأحمر ورؤساء موانئ وشركات عاملة في قطاع النقل البحري.

حيث يقام المؤتمر تحت رعاية المهندس كامل الوزير – وزير النقل  والدكتور خالد عبدالغفار - وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنطلق ، فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات (RSMTL) يومي 20 و21 فبراير المقبل، والذي تنظمه جامعة الجلالة  بمشاركة عدد من وزراء النقل وممثلين تجاريين للدول المُطلة على ساحل البحر الأحمر ورؤساء موانئ وشركات عاملة في قطاع النقل البحري.

مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات
مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات
مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات
مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات
مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات
مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات
مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات
مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات
مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات
مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات
مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات
مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات
مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات
مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات
مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات
مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات
مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات
مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات
مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات
مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات
مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات
مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات
مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات
مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات
وزير التعليم العالى والبحث العلمى نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور ايمن عاشور تطوير النقل البحري التجارة العالمية مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات الدكتور خالد عبدالغفار

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