لا يمكن وضع كل تركيزنا على الأهلي.. مدرب صنداونز يعلق على مواجهة المارد الأحمر

تحدث رولاني موكوينا المدير الفني لفريق ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، عن مواجهة الأهلي المرتقبة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي الأهلي منافسه صن داونز في الجولة الثالثة من منافسات دوري ابطال أفريقيا، بينما يصطدم المريخ بمواطنه الهلال.

وقال موكوينا في تصريحات لموقع "iol": "نحن ندرك جيدًا أنها مجموعة صعبة، لا يمكننا أبدا أن نرتكب هذا الخطأ بوضع كل تركيزنا وانتباهنا على الأهلي".

وأوضح: "إنها مجموعة حيث تضعك 12 نقطة في وضع يسمح لك بالتأهل إلى الدور ربع النهائي كمتصدرين للمجموعة".

وتابع: "لكن الواقع هو أن الأهلي لا يمكنه إلا أن يقدم لك ست نقاط، لذا عليك أن تقاتل من أجل النقاط الأخرى من الهلال والمريخ".

وأتم: "لذا، عليك أن تمنحهم نفس القدر من الاحترام من حيث الاهتمام بالتفاصيل التي ستمنحها للأهلي".

وتعادل المريخ السوداني مع صن داونز الجنوب أفريقي سلبيا في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس السبت ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

والتقى المريخ مع صن داونز على ملعب السلام بالقاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات من دوري الأبطال.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيًا خارج دياره مع الهلال السوداني الجمعة الماضية في المباراة التي خاضها الفريقان على ملعب الجوهرة الزرقاء في إطار لقاءات الجولة ذاتها.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- صن داونز 4 نقاط.

2- الأهلي نقطة.

3- الهلال نقطة.

4- المريخ نقطة.