عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المقابلات الشخصية لطلاب العلاقات العامة بإعلام القاهرة.. اليوم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

قالت كلية الإعلام جامعة القاهرة، إنه على الطلاب المستجدين الفرقة الثانية الفصل الدراسي الثانى العام الجامعى 2021/ 2022 الشعبة العربي، سرعة تسجيل رغبات الإلتحاق بالأقسام من خلال الرابط التالى : -

http://credit.commerce.cu.edu.eg/signin.aspx

‎كانت كلية الإعلام، نوهت بأن موعد المقابلات الشخصية لقسم الإذاعة والتليفزيون أمس الأحد.

‎وقسم العلاقات العامة اليوم الإثنين الموافق ٢١ فبراير ٢٠٢٢

وكانت قد أعلنت الدكتور هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن فتح باب تسجيل المقررات الدراسية للفصل الدراسى الثانى بالعام الجامعى 2021-2022 .


وقالت هويدا مصطفى، إن تسجيل المقرات الدراسية يبدأ يوم الاحد الموافق 20 من فبراير حتى يوم الخميس 24 من نفس الشهر ، وتم تقسيم الفرق بحيث كل يم يسجل فرقة واحدة فقط مقرراتها ، ذلك للحد من الازدحام .

 
وأضافت هويدا مصطفى، أن التسجيل يبدأ من الساعة العاشرة صباحا عبر الموقع الإلكتروني للكلية أو من معامل الحاسب الآلى بالكلية.

جامعة القاهرة كلية الإعلام الطلاب الدكتورة هويدا مصطفى الفصل الدراسي الثاني الإذاعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي جديد.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الأربعاء حتى الجمعة

فضحنا دوليا.. نهاد أبو القمصان تطالب بالقبض على عريس الإسماعيلية

مفاجأة.. أحمد أبوالنصر تسبب في وفاة مريض سكر بعد تناوله الكركمين.. فيديو

عايزين يطلعوني مجنون.. ما سبب وحقيقة القطيعة بين فاروق فلوكس ونجله احمد ؟

طبيب الكركمين.. الحبس عامين ونصف للصيدلي أحمد أبو النصر

3 لاعبين جدد في قائمة منتخب مصر و3 خارجها.. كيف يفكر كيروش قبل مباراة مصر والسنغال

رفضت إقامة علاقة وقت صلاة الجمعة.. زوج يكهرب زوجته في البحيرة

رسميا.. "أون تايم سبورتس" تعلن إذاعة مباراتي مصر والسنغال بتصفيات كأس العالم

ترشيحاتنا

أحمد أبو النصر طبيب الكركمين ليس الأول.. أرباح خيالية يحققها النصب بالخلطات

سعر بيع وشراء الريال السعودي اليوم الإثنين 21-2-2022

ياسر عبد الرؤوف يكشف سبب اعتذاره عن الانضمام إلى لجنة الحكام.. فيديو

باحث بالفضاء يجد دليلا على علاقة الكائنات الفضائية بالفراعنة

الأهلي يحسم نقاط الخلاف مع موسيماني.. وتحديد موعد تجديد عقده

ضبط المتهم بسحل فتاة لسرقة هاتفها في المعصرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد السخرية من صورة روبي ومي عمر.. تفاصيل قصة رانيا وسكينة رمضان 2022

مأساة في حياة شقيق فنانة شهيرة.. كيف انتهت حياة يوسف فخر الدين الفنية؟

تزوج اشهر الفنانات ورحل برصاصة في ظروف غامضة.. من قتل دنجوان السينما المصرية؟

رئيس الأركان يشهد المرحلة الختامية لـ "سيناء- 6".. صور

فيديو

حقيقة تأجيل الدراسة وموعد الامتحانات وموقف الغياب .. وزارة التربية والتعليم توضح .. فيديو

ما لا تعرفه عن الطيار الذي أبهر البريطانيين بطريقة هبوطه .. فيديو

شارك في فيلمي الحوت الأزرق والشرابية.. وفاة الفنان الشاب جمال فؤاد

تغييرات في قائمة المنتخب.. كيف يفكر كيروش قبل مباراة مصر والسنغال| فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ