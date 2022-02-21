المقابلات الشخصية لطلاب العلاقات العامة بإعلام القاهرة.. اليوم

قالت كلية الإعلام جامعة القاهرة، إنه على الطلاب المستجدين الفرقة الثانية الفصل الدراسي الثانى العام الجامعى 2021/ 2022 الشعبة العربي، سرعة تسجيل رغبات الإلتحاق بالأقسام من خلال الرابط التالى : -

http://credit.commerce.cu.edu.eg/signin.aspx

‎كانت كلية الإعلام، نوهت بأن موعد المقابلات الشخصية لقسم الإذاعة والتليفزيون أمس الأحد.

‎وقسم العلاقات العامة اليوم الإثنين الموافق ٢١ فبراير ٢٠٢٢

وكانت قد أعلنت الدكتور هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن فتح باب تسجيل المقررات الدراسية للفصل الدراسى الثانى بالعام الجامعى 2021-2022 .



وقالت هويدا مصطفى، إن تسجيل المقرات الدراسية يبدأ يوم الاحد الموافق 20 من فبراير حتى يوم الخميس 24 من نفس الشهر ، وتم تقسيم الفرق بحيث كل يم يسجل فرقة واحدة فقط مقرراتها ، ذلك للحد من الازدحام .



وأضافت هويدا مصطفى، أن التسجيل يبدأ من الساعة العاشرة صباحا عبر الموقع الإلكتروني للكلية أو من معامل الحاسب الآلى بالكلية.