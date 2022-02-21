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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وكيله : طارق حامد رفض عروضًا بـ3 أضعاف من أجل الزمالك

طارق حامد
طارق حامد

كشف أحمد يحيى وكيل أعمال طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن موكله تلقى عدة عروض خلال آخر أربعة أعوام، إلا أن اللاعب تمسك بالبقاء داخل القلعة البيضاء.

وأضاف وكيل أعمال طارق حامد في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" :"طارق تلقى عروضًا كثيرة بأرقام كبيرة قد تصل 3 أضعاف عن راتبه مع الزمالك، لكن اللاعب اختار الزمالك".

وعن ملف تجديد طارق حامد، قال :"البعض يُصر بتهرب طارق حامد، لكن رئيس الزمالك أعلن بنفسه إصابة اللاعب، المجلس الجديد انتهى من الانتخبات مؤخرًا ولم يتم الجلسة بين الطرفين حتى الآن".

وتابع :"ليس في الحقيقي زعل طارق، وحتى لو موجود ليس شخصيته (لف ودوران)، هو على وشك العودة للملاعب".

وأنهى وكيل أعمال طارق حامد تصريحاته :"لا يوجد تجديد سهل، اللاعب له طلبات والنادي لديه طلبات، الجلسة تقريبًا ستكون بعد عودة الفريق من السفر".

ومن المقرر أن ينتهي عقد طارق حامد مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، إلا أن  رئيس نادي الزمالك أعلن مؤخرًا عن رغبة القلعة البيضاء في التجديد للاعب خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الفترة الماضية غياب طارق حامد بسبب الإصابة، إلا أن هناك محاولات لاستعادة اللاعب قبل مباراة الوداد البيضاوي المغربي والمقرر لها مساء السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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