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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر المقاصة : مواجهة الأهلي صعبة وسنخوضها بغرض الفوز.. فيديو

مصر المقاصة
مصر المقاصة

قال إسلام عادل المدرب العام لمصر المقاصة، إن مواجهة الأهلي، الثلاثاء المقبل بالدوري الممتاز، ستكون صعبة للغاية، خاصة وأنه يسير بشكل أكثر من رائع في جميع مبارياته بمختلف البطولات التي يشارك فيها.

وأضاف إسلام عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، أنه رغم صعوبة المباراة، إلا أن مصر المقاصة، سيخوضها بهدف الفوز أو التعادل على الأقل.

وأشار مدرب المقاصة، إلى أن الفريق سيبذل قصارى جهده للخروج بنتيجة إيجابية، مضيفًا «سنخوض المباراة بـ100 % من مجهودنا وراضين بالنتيجة أيًا كانت».

إسلام عادل مصر المقاصة الأهلى الدوري الممتاز ايهاب الكومي

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