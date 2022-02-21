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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 أطعمة للحفاظ على صحة الكبد وطرد السموم

الكبد
الكبد

أطعمة عديدة يجب إخالها إلى نظامك الغذائي اليومي للحافظ على صحة الكبد، فهي تعد الأغنى بمضادات الأكسدة  التي تساعد على طرد السموم وتحسين التمثيل الغذائي إليك أبرز تلك الأطعمة وفقا لموقع “momjunction”.

1. جذر الشمندر

تحتوي جذر الشمندر على مضادات الأكسدة التي تسمى betalains والتي لها تأثيرات قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات لتقليل الإجهاد التأكسدي يمكنك تناول كوب من عصير الشمندر يوميًا 2-3 مرات في الأسبوع.

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2. البروكلي


يحتوي البروكلي  على مركبات الكبريت التي تساعد على  طرد المواد المسرطنة وتحسين التمثيل الغذائي. كما أن لها خصائص مضادة للالتهابات .

أكدت دراسة أجراها علماء في جامعة إلينوي أن تناول البروكلي يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالكبد الدهني وساعد  تناول البروكلي في حماية الكبد من سرطان الكبد ويمكن تناول 1 كوب 2-3 مرات في الأسبوع.

3.  الجزر


يمكن أن يقلل الجزر من خطر الإصابة بتسمم الكبد كما أن  عصير الجزر يقلل بشكل كبير من الدهون الثلاثية ، و  الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة في الكبد يفضل تناول كوب من عصير الجزر كل يومين.
 

4. الخضراوات الورقية


يمكن أن تحمي الخضراوات الورقية الخضراء الكبد من الأكسدة والأمراض الأخرى. تحتوي الخضروات ، مثل الكرنب والسبانخ والخس والفجل الأخضر والخردل الأخضر وخضار البطاطا الحلوة والسبانخ الجرجير وما إلى ذلك ، على كميات جيدة من الفيتامينات A و C و K والكالسيوم ومضادات الأكسدة ولها خصائص مضادة للالتهابات .

5. الأفوكادو


فاكهة مليئة بالعديد من الفوائد الصحية ، ومن بينها حماية الكبد. الأفوكادو غني بالدهون الصحية التي لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة يمكنك تناول من 2-5 شرائح ، 2-3 مرات في الأسبوع.

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