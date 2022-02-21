أحمد أبو النصر طبيب الكركمين ليس الأول.. أرباح خيالية يحققها النصب بالخلطات

قضت محكمة جنح الدقي في الجيزة بالحبس عامين ونصف العام ضد أحمد أبو النصر، الصيدلاني الشهير بـ طبيب "الكركمين"، بتهمة النصب وانتحال صفة طبيب وإدارة مستشفى وصيدلية دون ترخيص وبيع سلع مجهولة المصدر وتداول أدوية لم يصدر قرار من وزارة الصحة والسكان بتداولها، والتعدي على سيدة من إحدى ضحاياه.

الحكم بحبس طبيب الكركمين

يأتي ذلك على خلفية تقدم سيدة ببلاغ حمل الرقم "13709" لسنة 2020، اتهمت خلاله أحمد أبو النصر الشهير بـ طبيب "الكركمين" بالنصب عليها وإيهامها بقدرته على علاجها، وبيع بعض المنتجات والوصفات الطبية لها مجهولة المصدر وغير معتمدة من وزارة الصحة والسكان، وأوهموها بأنها ستعطيها النتائج المرغوبة وعلاجها، إلا أنها اكتشفت عقب فترة زمنية عدم فاعلية العلاج.

وأشار البلاغ إلى اعتداء المتهم على السيدة مقدمة البلاغ، حينما توجهت إليه لاستبيان الأمر ومراجعته بشأن الأدوية التي كتبها لها.

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على أحمد أبو النصر، الصيدلاني الشهير بـ طبيب "الكركمين" وبحوزته أعشاب وأدوية مجهولة المصدر بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث المصنفات تفيد بحيازة الصيدلي الشهير بـ طبيب "الكركمين" لأدوية مجهولة المصدر، وغير معتمدة من الجهات الرسمية، والإعلان عنها عبر العديد من القنوات الفضائية، بقصد تحقيق أرباح مادية.

ومن جانبه قال الدكتور خالد أمين، عضو نقابة الأطباء، إن أحمد أبو النصر ليس طبيبا وهناك أحاديث غير مؤكدة بأنه ليس صيدلانيا أيضا، وأنه يروج لخلطات ووصفات قد تكون شكليا غير مضرة ولكنه يروجها على أنها علاج لبعض الأمراض الخطيرة والمزمنة.

تحقيق أبو النصر أرباح خيالية

وأضاف أمين - في تصريحات لـ"صدى البلد": "أحمد أبو النصر من خلال وصفاته كان يتسبب في ألا يبحث المريض عن العلاج المناسب له ويكتفي بهذه الوصفات الغير مجدية، فمثلا مريض السكر عندما يعطيه هذه الوصفة على أنها معالجة للسكر فيترك المريض الأنسولين ويتجه لهذه الوصفة فتحدث له العديد من المشكلات الصحية".

وتابع أمين: "أحمد أبو النصر الطبيب المدعي كان يروج لوصفاته على أنها علاجات فعالة وسحرية ويبيعها بأسعار خيالية غير متفق عليها ويوهم الناس بأنه طبيب وهذا غير صحيح، فيؤذي الكثير من الناس بأوهامه".

ولفت أمين: "توجه كثير من المتضررين بالدعاوي والشكاوى ضد أبو النصر منهم من استعمل وصفاته ولم يتحسن ومنهم من تضرر ماديا بسبب الوصفات باهظة الثمن والغير مجدية، ومنهم توجه بشكاوى تفيد بوجود عيادات غير مرخصة في شارع العشرين بفيصل وأخرى بالحصري في السادس من أكتوبر وتستقبل مرضى بدون أن يكون عليها رقابة من أي جهة، وآحرون قالوا أنه يأجر أفراد لبيع منتجاته دون وجوده ليصبح الأمر أشبه بالعصابة".

وشدد أمين قائلا بأنه إذا لم يتم معاقبة هذا المروج للأوهام بعقوبة كبيرة سيعود لممارسة نشاطه مرة أخرى؛ لأن الأمر مربح بشكل خطير، وأنه في حال أثبت أنه تابع لنقابة الصيادلة وأثبتت هذه التهم عليه بحكم نهائي من جهة قضائية سيتم شطبه وسجنه ومنعه من ممارسة أي نشاطات متعلقة بهذه المهنة مرة أخرى.

نص قانون مزاولة الصيادلة

ومن جانبه قال الدكتور جورج عطالله، عضو مجلس نقابة صيادلة مصر، إنه يتم التركيز وفقا للقانون والصحة العامة على عدم تداول وبيع أي أدوية إلا عن طريق المؤسسات الصيدلانية المرخصة في القانون "127" لسنة 1955، وهو قانون مزاولة مهنة الصيدلة والذي ينص على أن "الصيدليات فقط هي التي تمتلك حق تداول الأدوية وتخزينها وبيعها وتركيبها وتجزئتها عن طريق الصيدلي".

وأضاف عطالله - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ما قام به أحمد أبو النصر هو نصب واحتيال؛ لأنه يدعي أن "الكركمين" يعالج الكثير من الأمراض وهذا لا يعقل ولا يصح تداوله بهذه الطريقة.

وأكد عطالله، أن "نقابة الصيادلة قامت برفع الكثير من الدعاوى ضد التطبيقات الإلكترونية التي تبيع الأدوية أونلاين وجميعها غير مرخصة وجميعها تبيع أدوية غير مسجلة ومحظورة وممنوعة دوليا خاصة أدوية التخسيس والمنشطات الجنسية وهي أدوية ممنوعة تماما وتدمر صحة المواطن تماما وجميعها مخالفة تماما للقانون بدون أي استثناء".

وذكر عطالله، أنه "منذ ثلاث سنوات كان أحد المطربين المشهورين يروج لعلاج للسكر علاجا نهائيا، وأن هذا الكلام غير صحيح تماما فقامت النقابة برفع الدعوى وتم وقف الإعلان".

ولفت: "هناك الكثير من الإجراءات القانونية المتخذة ضد صفحات التواصل الاجتماعي والأبليكيشنز التي تبيع الأدوية؛ لأنها غير قانونية، مشددا على ضرورة الدور الإعلامي في التوعية والتوضيح بشأن هذا الأمر".

دفتر جرائم النصب بالخلطات

يشار إلى أن جريمة النصب بالأدوية والعلاجات ليست الأولى من نوعها فقد سبق وروج الكثير من النصابين الخلطات والوصفات العشبية والكيمياءية غير المرخصة وباعوا الوهم للناس على أنه دواء شافي وعلاج سحري، وفي التقرير التالي يعرض لكم "صدى البلد" بعض من هذه الجرائم.

وسبق وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص استولى على أكثر من 56 مليون جنيه من المواطنين، بدعوى استثمارها في مجال تجارة الأدوية بالغربية، وضبط اثنين آخرين الأول زوّر شهادات جامعية في المحلة، والثاني صاحب إدارة وكالة للإعلان والتسويق "دون ترخيص" في الجيزة.

كما تم القبض على شخص انتحل صفة معالج طبيعي في القضية التي عرفت إعلاميا بـ "سمكري البني آدمين" من قبل الأجهزة الأمنية بتهمة تزوير هويته الشخصية وممارسة المهنة دون ترخيص, بعد سقوط عدد من الفنانين ضحية له واستغلالهم لتحقيق مكاسب مالية والترويج من خلال فديوهات معهم أثناء الجلسات العلاجية والتي تخطت مشاهدتها الملايين على مواقع التواصل الاجتماعى.

وكذلك إعلانه لمنتجات مجهولة المصدر والهوية وتقع تحت طائلة قانون الغش والتدليس دون استشارة طبية, وبالتالى تحقيق عائد مالي كبير سواء للجهة المعلنة أو القنوات الفضائية التي تسمح ببيع فترات زمنية لتلك الإعلانات يدون التحقق من تطابق المنتج للمواصفات العالمية للمنتجات الدوائية أو المكملات الغذائية المصرح بها.

وفي واقعة أخرى تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط 3 مراكز علاجية ملك عنصر جنائي، للتدليس على المواطنين وإيهامهم بكونه خبيرًا علاجيًا، والترويج لأدوية ومستحضرات تجميل مجهولة عبر قناته على موقع "اليوتيوب" وإحدى القنوات الفضائية.

كما تبين قيام المذكور بالاتجار فى أدوية يقوم بتصنيعها فى أماكن غير مرخصة ودون اتخاذ الاشتراطات التي تحافظ على صحة المواطنين وبدون ترخيص من الجهات المختصة، ويقوم بالترويج لمنتجات علاجية يقوم بتصنيعها من خلال برامج تلفزيونية مدفوعة الأجر يقوم ببثها عبر قنوات فضائية متعددة معظمها غير مرخصة تبث من خارج البلاد، وإدارة عدد من المراكز العلاجية والمنافذ الخاصة ببيع الأدوية وجميعها غير مرخصة.