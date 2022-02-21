فاطمة عيد: "أحمد أبو النصر ابن ناس وعالج جوزي ببلاش"

كشفت الفنانة فاطمة عيد، تفاصيل معالجة زوجها على يد الدكتور أحمد أبوالنصر، والمعروف بـ “طبيب الكركمين”.



وأضافت “عيد” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الأحد، أن أحمد أبو النصر لم يحصل على أي مقابل نظير علاج زوجي، مشدداً على أن الصيدلي شخص متربي وأبن ناس".



وقالت عيد: "ربنا شفا زوجي بفضل الله ثم الدكتور أحمد أبو النصر منذ ٥ سنوات".



وطالبت الفنانة فاطمة عيد بالافراج عن الدكتور أحمد أبو النصر، لأنه شخصية مهذبة.



وقد تداول رواد السوشيال ميديا اسم الفنانة فاطمة عيد بعد القبض على أحمد أبو النصر، المعروف إعلاميا باسم "طبيب الكركمين"، بتهمة بيع أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية، وهو المنتج الذي كانت فاطمة عيد تروج له دعائيا من خلال عدد من القنوات الفضائية غير المرخصة