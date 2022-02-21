شكري وكيري يطلقان مجموعة عمل المُناخ المصرية الأمريكية .. صور

أطلق سامح شكري ‏وزير الخارجية الرئيس المُعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ #COP27 والمبعوث الرئاسي الأمريكي للمُناخ چون كيري مجموعة عمل المُناخ المصرية الأمريكية، لتعزيز التعاون حول المُناخ والإعداد للدورة ٢٧ للمؤتمر في مصر.

واستقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الاثنين، المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كيري، والذي يزور القاهرة، حيث تعقد جلسة مباحثات في مقر وزارة الخارجية بماسبيرو.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأحد، أن كيري سيلقي خطابًا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة حول مستقبل العمل المناخي الدولي في الفترة التي تسبق مؤتمر COP27 في شرم الشيخ.

ويشارك كيري فى اجتماع افتتاحي لمجموعة العمل الأمريكية المصرية المعنية بالمناخ وهو هدف مشترك لتعزيز الأهداف المناخية الثنائية والمتعددة الأطراف قبل مؤتمر المناخ العالمي COP27.