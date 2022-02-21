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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اللعبة يتصدر الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر .. تفاصيل

اللعبة
اللعبة

تمكن مسلسل “ اللعبة 3 ” من تصدر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة عبر منصة شاهد ، بعد طرحه بـ24 ساعة فقط . 

حيث تمكن مسلسل اللعبة 3 من احتلال المركز الأول ضمن قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر، متفوقاً على مسلسل عروس بيروت ، الفرح فرحنا ، أيام .

قصة مسلسل اللعبة

 وتدور أحداث المسلسل حول “وسيم ومازو” وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض في شكل مباراة مستمرة بينهما، حينما يتقدم الثنائي في العمر وينتهي التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.

أبطال مسلسل اللعبة

المسلسل بطولة شيكو، هشام ماجد، مي كساب، أحمد فتحي، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل، محمد ثروت، سامي مغاوري، تأليف أحمد سعد والي، إخراج معتز التوني.

أبطال اللعبة يواصلون تصوير المسلسل

كشف الفنان هشام ماجد تفاصيل مشاركته في الجزء الثالث من مسلسل اللعبة.

وقال هشام ماجد، إن الجزء الجديد مليء بالمفاجآت، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور موضحا خلال لقاء مع برنامج «MBC تريندينج» أنهم سيواصلوا تصوير العمل تزامنا مع عرضه بسبب ضيق الوقت.

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مى كساب تروج لمسلسل اللعبة

روجت مي كساب للجزء الثالث من مسلسل العبة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت مي كساب: “٦ أيام واللعبه ترن تري رن تري رن شيمو السنة دي واحدة تانية خالص خالص #اللعبه_٣ #اللعب_مع_الكبارحصريا علي #شاهد_vip”.

محمد ثروت يروج لمسلسل اللعبة

روج الفنان محمد ثروت ، للجزء الثالث من مسلسل العبة، ونشر بوستر المسلسل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق محمد ثروت: “باقي 5 أيام واللعبة ترن، اللعبة وحشتني أوي أووووووي”.

اللعبة الفنان هشام ماجد هشام ماجد مي كساب سامي مغاوري الفنان محمد ثروت الفنانة مى كساب محمد ثروت مسلسل اللعبة مسلسل عروس بيروت عروس بيروت ميرنا جميل

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