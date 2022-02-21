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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المصوغات الذهبية: الدولة تسعى لتحقيق رفاهية المواطنين

الذهب
الذهب

قال اللواء أحمد سليمان مساعد وزير التموين لشئون مصلحة دمغ المصوغات الذهبية، إنه تم انطلاق أول معرض دولى لمصنعى وتجار المشغولات الذهبية فى مصر، موضحًا أن المعرض بدأ أمس دورته الأولي.


وأضاف مساعد وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين و أسماء يوسف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع مؤسسات الدولة، تعمل جاهدة وتسعى لتحقيق رفاهية المواطنين، و الحفاظ على  ممتلكاتهم، منها الذهب، الذى يستخدمه الكثير كمخزن للقيمة.


ولفت إلى أن المعرض يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأنه يتم عقد مؤتمرات عن المشغولات الذهبية، وامس تم الحديث عن مدينة الذهب.


وأشار إلى أن، الدولة وجهت بـ الارتقاء بهذه الصناعة، ومن أحد المحاور للارتقاء بصناعة الذهب.

وفى نفس السياق قال رئيس مصلحة الدمغة والموازين اللواء احمد سليمان انه يجري الآن عملية التشغيل التجريبي لـ دمغ المشغولات الذهبية باستخدام الليزر

وأشار  رئيس مصلحة الدمغة والموازين خلال فعاليات اليوم الثانى من معرض نيبو للمشغولات الذهبية مساء اليوم إلى أنه يتم التعامل مع 10 من كبرى الشركات العاملة في مجال الذهب وذلك للتعرف على المشكلات التى تواجه عملية الدمج ومحاولة تلافيها قبل عملية التشغيل الفعلية والتى من المقرر بدئها خلال شهور.

ونوه رئيس مصلحة الدمغة والموازين أنه سيتم عقد لقاء بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وبين كافة المصنعين والتجار العاملين بصناعة المشغولات الذهبية وذلك لأخذ مقترحاتهم وتلبية متطلباتهم في مشروع مدينة الذهب قبل وضع المخطط النهائي.

وزير التموين التموين مصلحة دمغ المصوغات المصوغات الذهبية

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