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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الكويت.. البورصة تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

بورصة الكويت
بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الإثنين 21 فبراير 2022، على ارتفاع مؤشر السوق العام بمقدار 9ر54 نقطة, ليغلق عند مستوى 78ر7626 نقطة, بنسبة ارتفاع بلغت 73ر0 في المئة.


وبحسب تقرير عن أداء البورصات العربية عبر وكالة أنباء السعودية الرسمية “ولس”، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 16ر331 مليون سهم, عبر 15378 صفقة نقدية, بقيمة 5ر88 مليون دينار كويتي.

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وارتفع مؤشر السوق الرئيس بمقدار 04ر29 نقطة, ليبلغ مستوى 41ر6342 نقطة, بنسبة ارتفاع بلغت 46ر0 في المئة, جراء تداول 6ر214 مليون سهم, عبر 8345 صفقة نقدية, بقيمة 3ر29 مليون دينار.


وصعد مؤشر السوق الأول بمقدار 4ر66 نقطة, لينهي تداولاته عند 85ر8283 نقطة, بنسبة ارتفاع بلغت 81ر0 في المئة, من خلال تداول 5ر116 مليون سهم, نتيجة تنفيذ 7033 صفقة بقيمة 17ر59 مليون دينار.

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