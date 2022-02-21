توقيع بروتوكول تعاون مع جمعيات أهلية لتوصيل المياه والصرف للأسر الأولى بالرعاية في المنوفية

وقع اليوم الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، بروتوكول تعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المعتمدة والمسجلة والتي تعمل تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وهى ( جمعيه سبيل الرشاد بشبين الكوم- جمعيه نور الهدى الخيرية بمنوف - جمعيه تنميه المجتمع بطهواى أشمون - جمعيه الأصدقاء لتنمية المجتمع بالشهداء ) لتقوم بدورها المجتمعي المشارك في تنمية المجتمع والهادف لتحقيق رفعة المجتمع بكافة قطاعاته التنموية وذلك بحضور ممثلي الجمعيات لتوصيل وصلات مياه الشرب والصرف الصحي للأسر الأولي بالرعاية.

ويأتي البروتوكول في إطار الدور الاجتماعي للشركة ، من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني واداره المشاركة المجتمعية والقطاع التجاري بالشركة طبقا للائحة التجارية الموحدة ؛ لتحقيق التكامل لرفع العبء عن كاهل الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا .

وأكد نجيب ، أن بروتوكول التعاون المبرم بين شركة مياه المنوفية والجمعيات الأهلية بمختلف مراكز المحافظة يهدف الى مساعدة محدودي الدخل في القرى الأولى بالرعاية لتوصيل خدمات المياه وخدمات الصرف الصحي لمنازل تلك الأسر دون التقيد بالموقع الجغرافي داخل نطاق محافظة المنوفية طبقا للوائح والقوانين، وإيمانا من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الشركات التابعة بالدور الهام لمشاركة المجتمع المدني فى بناء وتنمية المجتمع المصري .

وأوضح ،أن البروتوكول يهدف إلى رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية وفقا لضوابط ومعايير متفق عليها ضمن بنود البروتوكول الموقع من أجل وصول الدعم لمستحقيه من الأسر غير القادرة والتي تمثل لبنة أساسية لايمكن أن يتجاهلها المجتمع بما يتفق مع الأهداف والرؤى التنموية للدولة المصرية.

