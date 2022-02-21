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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جون كيري يؤكد أهمية مصر في تقديم خطوات جادة بشأن تغير المناخ

جون كيري
جون كيري

أكد المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، جون كيري، أنه يعول على مصر أن تساهم في تقديم خطوات حاسمة وجادة بشأن تغير المناخ.

وقال كيري، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الاثنين: "يسعدني التواجد هنا في القاهرة قبل أشهر من استضافة مصر مؤتمر المناخ COP 27 بشرم الشيخ".

وأضاف: "يجب علينا جميعًا أن نفعل كل ما في وسعنا لإحياء التزامات مؤتمر جلاسكو، ويمكن لمصر أن تساعدنا في اتخاذ هذه الخطوات الحاسمة المقبلة".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الاثنين، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى جانب السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة بالقاهرة.

وصرح  السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة المبعوث الأمريكي إلى مصر، وعقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المصرية الأمريكية حول تغير المناخ خلالها، وذلك كأحد نتائج الجولة الأخيرة للحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة.

وأعربت عن التطلع لاستمرار التشاور مع الجانب الأمريكي حول موضوعات تغير المناخ خلال الفترة القادمة في إطار الشراكة بين مصر والولايات المتحدة، وتحضيرًا للقمة العالمية للمناخ COP27 المقرر عقدها بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل. 

وأكد الرئيس السيسي، أن مصر ستتبني مقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاستها لتلك القمة، وأنها ستأخذ في الاعتبار أولويات ومواقف كافة الأطراف، وذلك لضمان خروج القمة بنتائج إيجابية في صالح دعم عمل المناخ الدولي بكافة مكوناته، خاصةً ما يتعلق بخفض الانبعاثات، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وحشد تمويل المناخ الموجه إلى الدول النامية.

من جانبه؛ أعرب جون كيري عن سعادته بلقاء الرئيس مجددًا، مؤكدًا ثقة الجانب الأمريكي في قيادة مصر لقمة المناخ المقبلة، وحرصهم على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في هذا الإطار، وذلك لدفع الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ. 

كما أشاد المبعوث الأمريكي بما يلمسه المجتمع الدولي من جدية حقيقية من جانب الرئيس تجاه عمل المناخ الدولي، والتحول الاخضر وهو ما عكسته جهود مصر علي المستوى الداخلي وكذلك الدولي من خلال مشاركة  الرئيس في قمة رؤساء الدول والحكومات على هامش مؤتمر جلاسجو العام الماضي، فضلاً عن المشاركة في مؤخراً في مؤتمر "محيط واحد" في مدينة بريست الفرنسية، ومن بعدها رئاسته للمائدة المستديرة حول تغير المناخ خلال القمة الأفريقية/ الأوروبية الأخيرة ببروكسل، مؤكداً أهمية هذه الجهود في التعبير عن شواغل الدول النامية، خاصةً الأفريقية، فيما يتعلق بعزيز عمل المناخ بها.

الرئيس السيسي لجون كيري: مقاربة مصرية شاملة ومحايدة في قمة شرم الشيخ للمناخ

الرئيس السيسي يستقبل جون كيري المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ

كما أجرى وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP 27 والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمُناخ جون كيري مشاورات اليوم الإثنين، في القاهرة.

وأصدر سامح شكري، وجون كيري بيانًا مشتركًا حول استضافة مصر لقمة المناخ.

وأكد البيان الصادر عن الخارجية المصرية، اليوم الإثنين، أن تدرك مصر والولايات المتحدة خطورة التحدي الناجم عن تغير المُناخ وأهمية تسريع وتيرة الجهود العالمية على كافة أصعدة أجندة تغير المُناخ، وخاصةً فيما يتعلق بالحاجة للحد من ارتفاع درجة الحرارة لما يقل عن درجتين مئويتين وبذل الجهد لوقفها عند 1.5 درجة مئوية، وتعزيز الاستجابة العالمية لدعم جهود التكيُف مع آثار تغير المُناخ.

وفي هذا الصدد، رحبا بالتقدم الكبير المُحرز في مؤتمر جلاسجو، بما في ذلك إقرار ميثاق جلاسجو للمناخ، والانتهاء من قواعد تنفيذ اتفاق باريس، بجانب ما تم الإعلان عنه من مبادرات والتزامات طموحة من قبل الجانبين وأطراف أخرى.

سامح شكري الرئيس عبد الفتاح السيسي جون كيري مصر المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ تغير المناخ

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