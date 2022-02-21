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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا: الجيش الروسي يتقدم نحو الأراضي الأوكرانية

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة سجلت تقدما إضافيا للقوات الروسية نحو الحدود الأوكرانية.

وقال سوليفان لشبكة "إيه بي سي نيوز": لقد رأينا في الساعات الأربع والعشرين الماضية تحركات إضافية للوحدات الروسية إلى الحدود دون أي تفسير جيد آخر غير أنها في وضع يسمح لها بالهجوم".

وأضاف: "أوضح الرئيس جو بايدن طوال هذه الأزمة أنه مستعد للانخراط في دبلوماسية رفيعة المستوى لحل هذه المشكلة سلميا، وهو مستعد بنفس القدر لحشد حلفائنا والشركاء لفرض تكاليف وعواقب على روسيا في حال اختاروا الغزو".

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وتابع أن اجتماعا بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس فلاديمير بوتين قد يكون ممكنا إذا "امتنعت روسيا عن مهاجمة أوكرانيا".

وأضاف: "أشار (بايدن) للرئيس الفرنسي أمس إلى أنه، من حيث المبدأ، سيكون مستعدا للقاء بوتين إذا تراجع عن غزوه، لكن في هذه المرحلة لا يمكننا قول أي شيء بخلاف المؤشرات على الأرض. يبدو أن روسيا لا تزال تمضي قدما".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اقترح عقد قمة مشتركة بين بوتين وبايدن، حيث وافق الرجلان على الفكرة من حيث المبدأ.

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