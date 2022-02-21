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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ضبط رجل يحمل مسدساً أمام منزل النجمة العالمية ألكسندرا داداريو

صدى البلد

ألقت الشرطة القبض على رجل يحمل مسدسًا، أمام منزل النجمة ألكسندرا داداريو في لوس أنجلوس، حيث وقف الرجل أمام المنزل وهو يصرخ ويتحدث عن ألكسندرا، ما دفع الشرطة لاعتقاله لتجد معه مسدسًا  به رصاص.

 

وأوضح موقع جاست جيرد، إلى أنه لم يتبين ما اذا كانت ألكسندرا داداريو أو خطيبها داخل المنزل وقت الحادث.

وشوهدت الممثلة الحسناء ألكسندرا داداريو، في أحدث ظهور لها مؤخرًا، بعد الإعلان عن خطبتها حديثًا، وذلك أثناء سيرها في شوارع لوس أنجلوس بمفردها، حيث بدت الممثلة في غاية البساطة سواء من خلال إطلالتها أو مظهرها، من خلال ارتدائه بنطلون رياضي رمادي وقميص بأكمام طويلة.

هذا بالإضافة إلى أنها لعبت دور البطولة مع دوين جونسون مرتين، وتسعى دائما إلى الظهور في أدوار جديدة كل مرة، من أبرزها فيلم "San Andreas" الذى طرح فى 27 مايو من عام 2015.

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