عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

حلم المونديال .. مطالب بحضور 60 ألف مشجع لمباراة مصر والسنغال .. وتلقي اللقاح شرط رفع القيود في المدرجات

صدى البلد

مباراة مصر والسنغال المؤهلة للمونديال:

اجتماع تنسيقي بين الجهات المعنية لمناقشة الحضور الجماهيري

مطالب بحضور 60 ألف مشجع لمباراة مصر والسنغال

يعقد غدا الثلاثاء اجتماع تنسيقي بين الجهات المعنية المختلفة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام من أجل الوقوف على العدد النهائي لحضور مباراة منتخب مصر والسنغال، في إطار الحرص على دعم منتخب مصر.

ويأمل اتحاد الكرة المصري في الموافقة على حضور 60 ألف مشجع في ستاد القاهرة في مباراة الذهاب نظرا لأهمية اللقاء والرغبة في توفير كافة العناصر الداعمة للفراعنة لحسم التأهل للمونديال مبكرا من مواجهة الذهاب ، وهي ما تحرص عليه الدولة المصرية إلى جانب الاهتمام باتخاذ كافة المحاذير الطبية لمكافحة فيروس كورونا.

وفي هذا السياق كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، عن تعليمات اللجنة بشأن دخول المشجعين مباراة مصر والسنغال المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 ، قائلا: "الجميع خلف منتخب مصر خلال مواجهة السنغال، وسيتم وضع بعض الشروط والإجراءات الاحترازية أبرزها دخول المشجع بشهادة لقاح كورونا بحد أدني جرعتين، وتحقيق التباعد الاجتماعي بأن تكون السعة 50%".

ولفت رئيس لجنة مكافحة كورونا إلي أنه سيتم رفع القيود حال تطعيم 70% من العدد المستهدف من المواطنين بلقاح كورونا.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب السنغال ضمن مباريات الدور الفاصل والحاسم المؤهل لكأس العالم 2022 بقطر أيام 25 في مصر و29 مارس المقبل في العاصمة السنغالية .

يذكر أن منتخب مصر سيواجه منتخب السنغال مرة أخرى فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بعدما كان هناك مواجهة قوية فى نهائي كأس الأمم الأفريقية التى انتهت بفوز المنتخب السنغالي بركلات الترجيح.

معسكر داخلي لمنتخب مصر استعدادا للسنغال

وفي سياق متصل استقر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر على إقامة معسكر المنتخب المقبل في القاهرة استعدادا لمواجهتي السنغال بالمرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويرفض كيروش فكرة إقامة معسكر خارج القاهرة في ظل رغبته في التدريب بشكل مستمر على استاد القاهرة الملعب المستضيف للمباراة.

وبدأ البرتغالي كارلوس كيروش ، التحضير من الآن لمواجهتي السنغال، وكلف جهازه المعاون المكون من روجيريو سانتو وضياء السيد ومحمد شوقي وعصام الحضري بمتابعة جميع مباريات الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة من أجل اختيار أفضل العناصر الممكنة ضمن قائمة المنتخب لخوض مباراتي السنغال، مؤكدا أن باب المنتخب مفتوح أمام الجميع خلال الفترة المقبلة.

ووجه كيروش بمتابعة دقيقة للاعبين المصريين المحترفين بالخارج، والوقوف على مستوى كل لاعب وتقديم تقرير شامل بكل التفاصيل عن حالة كل اللاعبين المتواجدين في أوروبا من أجل اختيار أفضل العناصر.

منتخب مصر والسنغال تاريخ مواجهات مصر والسنغال لقاء مصر والسنغال كأس العالم 2022 منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي جديد خلال ساعات

جنون أسعار الذهب.. ارتفاع تاريخي لـ المعدن الأصفر اليوم ومفاجأة في عيار 21

فترة انتقالية 5 سنوات.. النواب يوافق على إخلاء وحدات الإيجار القديم لغير الغرض السكني

رئيس روسيا: الوضع في دونباس وصل إلى مرحلة حرجة وحادة.. فيديو

نقل الفنان سمير صبري إلى أحد المستشفيات.. تفاصيل

تلقي اللقاح .. لجنة كورونا تعلن شروط حضور الجماهير لمباراة مصر والسنغال|فيديو

فرمان كيروش.. ياسر إبراهيم يعوض غياب حجازي في قائمة المنتخب أمام السنغال

بعد نشر صور زفافه بأيام .. سيارة تدهس عريسًا بالشيخ زايد

ترشيحاتنا

بوتين: أوكرانيا أصبحت موطنا لتقاسم السلطة والفساد.. ومنطقة الشرق وصلت لمرحلة حرجة

تعاملنا بـ نزاهة.. بوتين: أوكرانيا كانت تستفيد من الشراكة والتعاون معنا

والدته قاطعته بسبب زوجته.. محمد الريفي يبكي ويصرخ في شوارع المغرب.. فيديو

‏مسئولون أمريكيون يكشفون عن خطة لمغادرة زيلينسكي أوكرانيا إذا حدث الغزو

نائب يقترح 3 شهور مهلة قبل تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

مدبولي: الانتهاء من مسودة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدى أفراد الجيش الأبيض..ممرضة تفوز بذهبية أولمبية رغم عملها الشاق ضد كورونا

هنادي مهني تروج لمسلسها الرمضاني برفقة أكرم حسني: مكتوب عليا

مازو ووسيم.. 10 صور من حلقات مسلسل اللعبة 3

علاج البواسير الخارجية بالزيوت في المنزل

فيديو

والدها في المحكمة ..مش بنتي؟.. الحكم في قضية حنين حسام فتاة تيك توك

استشهد في مداهمة أمنية .. قصة استشهاد المقدم محمد حسان

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني

هيئة الأرصاد : طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا...فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ