حلم المونديال .. مطالب بحضور 60 ألف مشجع لمباراة مصر والسنغال .. وتلقي اللقاح شرط رفع القيود في المدرجات

مباراة مصر والسنغال المؤهلة للمونديال:

اجتماع تنسيقي بين الجهات المعنية لمناقشة الحضور الجماهيري

مطالب بحضور 60 ألف مشجع لمباراة مصر والسنغال

يعقد غدا الثلاثاء اجتماع تنسيقي بين الجهات المعنية المختلفة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام من أجل الوقوف على العدد النهائي لحضور مباراة منتخب مصر والسنغال، في إطار الحرص على دعم منتخب مصر.

ويأمل اتحاد الكرة المصري في الموافقة على حضور 60 ألف مشجع في ستاد القاهرة في مباراة الذهاب نظرا لأهمية اللقاء والرغبة في توفير كافة العناصر الداعمة للفراعنة لحسم التأهل للمونديال مبكرا من مواجهة الذهاب ، وهي ما تحرص عليه الدولة المصرية إلى جانب الاهتمام باتخاذ كافة المحاذير الطبية لمكافحة فيروس كورونا.

وفي هذا السياق كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، عن تعليمات اللجنة بشأن دخول المشجعين مباراة مصر والسنغال المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 ، قائلا: "الجميع خلف منتخب مصر خلال مواجهة السنغال، وسيتم وضع بعض الشروط والإجراءات الاحترازية أبرزها دخول المشجع بشهادة لقاح كورونا بحد أدني جرعتين، وتحقيق التباعد الاجتماعي بأن تكون السعة 50%".

ولفت رئيس لجنة مكافحة كورونا إلي أنه سيتم رفع القيود حال تطعيم 70% من العدد المستهدف من المواطنين بلقاح كورونا.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب السنغال ضمن مباريات الدور الفاصل والحاسم المؤهل لكأس العالم 2022 بقطر أيام 25 في مصر و29 مارس المقبل في العاصمة السنغالية .

يذكر أن منتخب مصر سيواجه منتخب السنغال مرة أخرى فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بعدما كان هناك مواجهة قوية فى نهائي كأس الأمم الأفريقية التى انتهت بفوز المنتخب السنغالي بركلات الترجيح.

معسكر داخلي لمنتخب مصر استعدادا للسنغال

وفي سياق متصل استقر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر على إقامة معسكر المنتخب المقبل في القاهرة استعدادا لمواجهتي السنغال بالمرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.



ويرفض كيروش فكرة إقامة معسكر خارج القاهرة في ظل رغبته في التدريب بشكل مستمر على استاد القاهرة الملعب المستضيف للمباراة.



وبدأ البرتغالي كارلوس كيروش ، التحضير من الآن لمواجهتي السنغال، وكلف جهازه المعاون المكون من روجيريو سانتو وضياء السيد ومحمد شوقي وعصام الحضري بمتابعة جميع مباريات الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة من أجل اختيار أفضل العناصر الممكنة ضمن قائمة المنتخب لخوض مباراتي السنغال، مؤكدا أن باب المنتخب مفتوح أمام الجميع خلال الفترة المقبلة.



ووجه كيروش بمتابعة دقيقة للاعبين المصريين المحترفين بالخارج، والوقوف على مستوى كل لاعب وتقديم تقرير شامل بكل التفاصيل عن حالة كل اللاعبين المتواجدين في أوروبا من أجل اختيار أفضل العناصر.