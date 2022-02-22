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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق ورشة عمل التأهيل لاختبار الآيلتس بطب عين شمس.. اليوم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الطب والمجلس الثقافي البريطاني ورشة عمل بعنوان "التأهيل لاختبار الآيلتس IELTS".

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تأتي ورشة العمل في إطار حرص جامعة عين شمس علي تأهيل اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة للتمثيل الدولي علي كافة مستويات التعليم والبحث العلمي وتعزيزا لدور قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الطب والجامعة في تنمية مهارات الباحثين والارتقاء بالمهارات اللغوية والبحثية.

تعقد ورشة العمل تحت اشراف الدكتور. أشرف عمر عميد كلية الطب، أ.د. أسامة منصور وكيل كلية الطب لشؤون الدراسات العليا والبحوث، د. عبدالله سامي المشرف العام علي مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة وتستهدف السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا بالكلية. 
تعقد ورشة العمل يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ فبراير القادم في تمام الساعة ١١ صباحا وحتي الساعة ٣ عصرا بمدرج المحلاوي بمقر كلية الطب جامعة عين شمس مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
يحاضر بورشة العمل كلا من الأستاذ سامر فاضل  مدير تطوير الأعمال بالمركز الثقافي البريطاني، و الأستاذ أسامة البيلي  مدرب وخبير الايلتس بالمركز الثقافي البريطاني. تتضمن ورشة العمل شرح المصادر المختلفة وخدمات الاختبار المقدمة، استراتيجيات التحضير للامتحان بأجزائه الاربعة، واستعراض انواع الأسئلة الشائعة في الامتحان.
للمشاركة وتسجيل الحضور بورشة العمل، برجاء استيفاء استمارة التسجيل من خلال الرابط التالي  https://2u.pw/t6nIE

جامعة عين شمس مكتب رعاية المبعوثين قطاع الدراسات العليا والبحوث كلية الطب المجلس الثقافي البريطاني التأهيل لأختبار الآيلتس IELTS

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