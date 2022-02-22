عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نظرة شاملة عن نيسان GTR موديل 2022 بالسوق العماني.. صور

نظرة شاملة عن نيسان GTR
نظرة شاملة عن نيسان GTR موديل 2022 بالسوق العماني .. صور

تعتبر النسخة نيسان GTR واحدة من أبرز الاصدارات التابعة للصانع الياباني المخضرم، التي تقدم بإطلالة رياضية مميزة، مع باقة من التقنيات الداخلي والخارجية ايضا، إلى جانب العناصر الفنية الخاصة بكل فئة بالاضافة لوسائل دعم قائد المركبة.

نظرة شاملة عن نيسان GTR موديل 2022 بالسوق العماني .. صور 

محرك السيارة نيسان GTR موديل 2022 

 

تستمد نيسان GTR موديل 2022 قوتها من محرك سداسي الاسطوانات سعة 3800 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 565 حصانا، وعزم دوران يبلغ 637 نيوتن/متر، بالاضافة إلى تقنيات اخرى تتضمن محرك بقوة 600 حصانا، و 652 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية الدفع الكلي.

نظرة شاملة عن نيسان GTR موديل 2022 بالسوق العماني .. صور 

مع سرعة قصوى تتراوح بين 315 و 350 كيلومتر في الساعة، ومن خلال تلك الامكانيات الفنية تتسارع السيارة نيسان GTR موديل 2022 من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/ساعة، في مدة زمنية تستغرق 2.8 ثانية.

نظرة شاملة عن نيسان GTR موديل 2022 بالسوق العماني .. صور 

تصميم وأبعاد السيارة نيسان GTR موديل 2022

 

ترتكز السيارة نيسان GTR موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2.780 متر، مع طول كلي يقدر بـ 4.710متر، و 1.895 متر للعرض، و 1.370 متر للارتفاع، مع جنوط رياضية يبلغ قياسها 22 بوصة ذات تصميم هندسي مميز، بالاضافة لواجهة أمامية مدعومة باضاءة LED، ومصابيح حادة المظهر وشبكة متعددة الفتحات الهوائية وسبويلر خلفي رياضي.

نظرة شاملة عن نيسان GTR موديل 2022 بالسوق العماني .. صور 

تجهيزات السيارة نيسان GTR موديل 2022 

وتتوسط قمرة القيادة للسيارة نيسان GTR موديل 2022 شاشة ملونة تعمل باللمس، وزر تفعيل وايقاف المحرك، ومكيف هواء أوتوماتيكي، مع بلوتوث ومدخل USB، و AUX، وخاصية التحكم في السرعة، ومراة تعتيم اوتوماتيكية، وخاصية التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة، ودخول السيارة بدون مفتاح، إلى جانب تقنيات الحماية والأمان مع منظومة المكابح عالية الأداء.

نظرة شاملة عن نيسان GTR موديل 2022 بالسوق العماني .. صور 

أسعار السيارة نيسان GTR موديل 2022 في السوق العماني 

 

الفئة الأولى نيسان جي تي- آر 2022 Premium بقيمة قدرها 50 الف ريال عماني.

الفئة الثانية نيسان جي تي- آر 2022 50th Anniversary بقيمة قدرها 51 الف ريال عماني.

الفئة الثالثة نيسان جي تي- آر 2022 Black Edition بقيمة قدرها 55.300 ريال عماني.

الفئة الرابعة نيسان جي تي- آر 2022 Track Edition بقيمة قدرها 60 الف ريال عماني.

الفئة الخامسة نيسان جي تي- آر 2022 Nismo بقيمة قدرها 81 الف ريال عماني.

نيسان GTR نيسان GTR موديل 2022 GTR موديل 2022 نيسان GTR موديل 2022 السيارة نيسان GTR موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. ارتفاع تاريخي لـ المعدن الأصفر اليوم ومفاجأة في عيار 21

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي جديد خلال ساعات

نقل الفنان سمير صبري إلى أحد المستشفيات.. تفاصيل

فترة انتقالية 5 سنوات.. النواب يوافق على إخلاء وحدات الإيجار القديم لغير الغرض السكني

تصرف غير مسئول.. الكويت تستدعي سفيرها بالقاهرة للتحقيق

أحمد موسى عن اعتراف بوتين بـ دونيتسك ولوجانسك: الحرب بعد دقائق

بعد القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر.. فوائد وأضرار الكركمين|فيديو

طقس اليوم.. الأرصاد: أتربة عالقة نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

ترشيحاتنا

روسيا لمجلس الأمن: الاعتراف بـ دونيتسك ولوجانسك لا يغير مضمون اتفاقيات مينسك

يحيى الكومي: براون مدرب فرز ثانِ.. ونتمنى توقيع توأمة مع بيراميدز

مستشار الأمن القومي الأمريكي: روسيا ستسحق الشعب الأوكراني بشكل بالغ العنف

شيري عادل تكشف كواليس اختيارها لتقديم دور البنت الشعبية في مسلسل أيام

هل يجوز قراءة القرآن عند شروق الشمس؟ .. اعرف رأي الفقهاء

البرلمان يناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة حول تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل..اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجوازة باظت.. شجار عنيف بين المعازيم خلال حفل زفاف ولكمة قوية للعريس|فيديو

السماء تتحول إلى كتلة من الدخان الأسود بسبب انفجار بركان إتنا |شاهد

آلاف الأسماك الميتة تغطي شاطئا بالكامل في ظاهرة غامضة|شاهد

معلم السينما المصرية..لماذا حذر مجمع اللغة العربية من مشاهدة أفلام محمد رضا؟

فيديو

حقيقة اعتزال رغدة.. وابنة الفنان أحمد حلاوة تطلب الدعاء لوالدها.. فيديو

فيديو جراف.. ماذا قال بوتين عن أوكرانيا وحلف الناتو

فيديو.. قصة عريس أردني دهسته سيارة في الشيخ زايد

الكاميرات كشفته .. لص المعصرة يسحل فتاة في الشارع لسرقة هاتفها "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ