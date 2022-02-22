تعتبر النسخة نيسان GTR واحدة من أبرز الاصدارات التابعة للصانع الياباني المخضرم، التي تقدم بإطلالة رياضية مميزة، مع باقة من التقنيات الداخلي والخارجية ايضا، إلى جانب العناصر الفنية الخاصة بكل فئة بالاضافة لوسائل دعم قائد المركبة.

نظرة شاملة عن نيسان GTR موديل 2022 بالسوق العماني .. صور

محرك السيارة نيسان GTR موديل 2022

تستمد نيسان GTR موديل 2022 قوتها من محرك سداسي الاسطوانات سعة 3800 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 565 حصانا، وعزم دوران يبلغ 637 نيوتن/متر، بالاضافة إلى تقنيات اخرى تتضمن محرك بقوة 600 حصانا، و 652 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية الدفع الكلي.

نظرة شاملة عن نيسان GTR موديل 2022 بالسوق العماني .. صور

مع سرعة قصوى تتراوح بين 315 و 350 كيلومتر في الساعة، ومن خلال تلك الامكانيات الفنية تتسارع السيارة نيسان GTR موديل 2022 من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/ساعة، في مدة زمنية تستغرق 2.8 ثانية.

نظرة شاملة عن نيسان GTR موديل 2022 بالسوق العماني .. صور

تصميم وأبعاد السيارة نيسان GTR موديل 2022

ترتكز السيارة نيسان GTR موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2.780 متر، مع طول كلي يقدر بـ 4.710متر، و 1.895 متر للعرض، و 1.370 متر للارتفاع، مع جنوط رياضية يبلغ قياسها 22 بوصة ذات تصميم هندسي مميز، بالاضافة لواجهة أمامية مدعومة باضاءة LED، ومصابيح حادة المظهر وشبكة متعددة الفتحات الهوائية وسبويلر خلفي رياضي.

نظرة شاملة عن نيسان GTR موديل 2022 بالسوق العماني .. صور

تجهيزات السيارة نيسان GTR موديل 2022

وتتوسط قمرة القيادة للسيارة نيسان GTR موديل 2022 شاشة ملونة تعمل باللمس، وزر تفعيل وايقاف المحرك، ومكيف هواء أوتوماتيكي، مع بلوتوث ومدخل USB، و AUX، وخاصية التحكم في السرعة، ومراة تعتيم اوتوماتيكية، وخاصية التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة، ودخول السيارة بدون مفتاح، إلى جانب تقنيات الحماية والأمان مع منظومة المكابح عالية الأداء.

نظرة شاملة عن نيسان GTR موديل 2022 بالسوق العماني .. صور

أسعار السيارة نيسان GTR موديل 2022 في السوق العماني

الفئة الأولى نيسان جي تي- آر 2022 Premium بقيمة قدرها 50 الف ريال عماني.

الفئة الثانية نيسان جي تي- آر 2022 50th Anniversary بقيمة قدرها 51 الف ريال عماني.

الفئة الثالثة نيسان جي تي- آر 2022 Black Edition بقيمة قدرها 55.300 ريال عماني.

الفئة الرابعة نيسان جي تي- آر 2022 Track Edition بقيمة قدرها 60 الف ريال عماني.

الفئة الخامسة نيسان جي تي- آر 2022 Nismo بقيمة قدرها 81 الف ريال عماني.