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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإيجار القديم| إسكان النواب: الدولة حققت التوازن بين المصلحة العامة واحترام القانون

صدى البلد

قال طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب في تعليقه على موافقة المجلس على مشروع  قانون الايجار القديم المتعلق بالوحدات المؤجرة لكيانات اعتبارية، أنه جاء وفقاً لحكم الدستورية العليا في عام 2018  ولم  يبت فيه في الدورة السابقة، وبالتالي فإن إقراراه اليوم جاء بعد جائحة كورونا وأثارها الاقتصادية العالمية والمحلية.

وكشف في  لقاء ببرنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON” أن تطبيق الحكم الفوري كان سيحدث ارتباكاً في  كثير من المؤسسات العامة التي تقدم الخدمات لنحو 100 مليون مواطن بما سيعيق تلك الخدمات خاصة إذا كنا نتحدث عن مستشفيات عامة ومراكز خدمية في ظل ظروف الجائحة".

وأكدً أن الدولة  عندما تناولت تنفيذ  حكم الدستورية في  هذا الشق  أحدثت نوعاً من التوازن بين المصلحة العامة حتى يحدث استقرار وسلام إجتماعي لخدمات تقدم  لكل المصريين وبين تفعيل   وفعالية حكم المحكمة الدستورية العليا وإحترامه"، وبين أن القانون   شهد دراسات  وافية في لجنة الاسكان بمجلس النواب وعرض في اللجلسة العامة  وتمت الموافقه عليه مبدئياً ".

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس بعد مناقشات دستورية وقانونية موسعة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.


وأوضح جبالى عددا من النقاط المهمة فى مشروع القانون، قائلا عقب موافقة النواب عليه من حيث المبدأ، إنه لا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكنى، مثل من يستأجرون المحلات لمزاولة الحرف أو المهن أو الصناعة، متابعا "كل هذه الحالات محلولة بالقانون 6 لسنة 1997، والذى يحقق التوازن بين طرفى العلاقة".


وأضاف جبالي: "لا يجب الخلط بين الأشخاص الاعتبارية الطبيعية، والقانون المشار إليه نظم العلاقة الايجارية لمن يزاول حرفة ومهنة من الأشخاص الطبيعية، ووضع زيادة فى قيمة الإيجار، كما أنه سبق وعرض هذه القانون على المحكمة الدستورية، والتى أقرت أنه لا يتعارض مع الدستور".


وأضاف رئيس المجلس "مشروع القانون المعروض ليس له علاقة بمن حصل على حكم قضائى بات، ولا يطبق بأثر رجعى؛ حيث يعمل بأحكامه من تاريخ العمل به"، مستطردا "من حق أى شخص أن يلجأ للقضاء بعد صدور ذلك القانون، لأن حق التقاضى مكفول للجميع".

 

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