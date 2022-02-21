خطوة متوقعة.. بيان عاجل من البيت الأبيض عقب اعتراف بوتين بدونيتسك ولوجانسك

أصدر البيت الأبيض اليوم الإثنين، بياناً للرد على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا.

وقال البيان: “لقد توقعنا خطوة من هذا القبيل من روسيا ونحن على استعداد للرد على الفور. سيصدر الرئيس بايدن قريبا أمرا تنفيذيا يحظر الاستثمار والتجارة والتمويل الجديد من قبل الأشخاص الأمريكيين إلى أو من أو في ما يسمى بمنطقتي DNR و LNR في أوكرانيا. وسيوفر هذا الأمر الإلكتروني أيضا سلطة فرض عقوبات على أي شخص مصمم على العمل في تلك المناطق من أوكرانيا. وسنعلن في وقت قريب تفاصيل إضافية من وزارتي الخارجية والخزانة. وسنعلن قريبا أيضا عن تدابير إضافية تتعلق بانتهاك روسيا الصارخ لالتزاماتها الدولية اليوم”.

وأضاف البيان: "لنكون واضحين: هذه التدابير منفصلة عن التدابير الاقتصادية السريعة والقاسية التي نعدها بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء، وستكون إضافة إلى التدابير الاقتصادية السريعة والمشددة التي نعدها بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء في حال زادت روسيا من غزو أوكرانيا".

واختتم البيان: "ونحن نواصل التشاور عن كثب مع الحلفاء والشركاء، بما في ذلك أوكرانيا، بشأن الخطوات التالية وحول التصعيد الروسي المستمر على طول الحدود مع أوكرانيا".