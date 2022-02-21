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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

جونسون عن اعتراف بوتين بجمهوريتي دونيتسك و لوجانسك: روسيا اختارت المواجهة

بوريس جونسون
بوريس جونسون

قال رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، اليوم الإثنين، إن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك و لوجانسك انتهاك لوحدة أراضي أوكرانيا.

وقالت  الخارجية البريطانية على اعتراف روسيا بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك، إن الاعتراف يظهر "استخفافها الصارخ" بالتزاماتها في مينسك، وأنها اختارت المواجهة بدلا من الحوار.

وقرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، الاعتراف رسميا وبشكل فوري بسيادة جمهوريتي دونيتسك و لوجانسك.

ووقع الرئيس الروسي مرسوما بالاعتراف باستقلال دونيتسك و لوجانسك.

أول رد من رئيس أوكرانيا على اعتراف بوتين بـ دونيتسك ولوجانسك

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وفي وقت سابق من اليوم، كشف الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس بأنه يعتزم التوقيع على مرسوم يعترف بمنطقتي دونباس الانفصاليتين.

ويأتي هذا الإعلان بعد طلب من قبل دينيس بوشلين وليونيد باشنيك، وهما رئيسا جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك.

وأشار الكرملين إلى أن بوتين تلقى كذلك اليوم طلبا من رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك، للاعتراف بسيادتهما "في ظل العدوان العسكري للسلطات الأوكرانية وعمليات القصف المكثفة لأراضي دونباس، الأمر الذي يؤدي إلى معاناة السكان المدنيين".

وتابع البيان أنه "علما بهذه الأمور ذكر الرئيس الروسي أنه ينوي أن يوقع في الوقت الأقرب على مرسوم مناسب" للاعتراف باستقلال الجمهوريتين.

وأشار الكرملين إلى أن "الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني أعربا عن خيبة أملهما من هذه التطورات، لكنهما أكدا الاستعداد للاستمرار في الاتصالات".  

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