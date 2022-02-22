تصعيد فريق الابتكارات العلمية بجامعة العريش للتحكيم النهائي بمهرجان إبداع

شاركت جامعة العريش شمال سيناء في مجال الابتكارات العلمية بمهرجان إبداع الموسم العاشر لتحكيم مجال الابتكارات العلمية (مجالي إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي ، ريادة الأعمال)، والذى أقيم بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان إبداع الموسم العاشر، حيث تم تصعيد فريق الابتكارات العلمية بجامعة العريش للتحكيم النهائي لمهرجان إبداع.

البلاستيك الحيوي

وقال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، أنه تم المشاركة، في مجال الابتكارات العلمية ضمن 48 جامعة وأكاديمية ومعهد.



وقد شاركت الجامعة بابتكار في مجال ريادة الأعمال، بمشروع (البلاستيك الحيوي - تصنيع أكياس بلاستيك صديقة للبيئة)، وبمشاركة 3 طلاب من كلية العلوم وهم :عمرو محمد محمد، عبد الرحمن محمد سليمان، سعيد فرحان سعد.



و قد بلغ عدد الأعمال المشاركة لهذا العام 154 ابتكارا في مجالات (الابتكارات الهندسية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والسيارات الكهربائية، والغواصات الآلية، وريادة الأعمال.

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، على أن الأنشطة التربوية تلعب دورًا مهمًا في اكساب الطلبة الثقافة الاجتماعية، وامتلاكهم لمهارات التقدم والتقويم والتحليل وتعويدهم على تحمل المسؤولية، وترسيخ مفهوم التعاون في نفوس الطلاب، كما أكد سيادته على أهمية البرامج التي تحقق العديد من الأهداف التربوية والثقافية.

