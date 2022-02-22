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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلاد نادية عزت.. سر اعتذارها عن بعض الأعمال الفنية بسبب الحجاب

نادية عزت
نادية عزت

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة نادية عزت الذي برعت في أكثر من دور وتركت بصمة واضحة .

طفولتها:

مشوارها الفني وهي طفلة في الثانية عشر من عمرها عندما شاركت لأول مرة في فيلم “اليايس” والذي تم عرضه في عام 1950، ثم شاركت بعد ذلك في عام 1959 في فيلم “معبودة الجماهير” والذي يعتبر خطوة فارقة في حياتها الفنية، ثم توالت أعمالها الفنية وتنوعت ما بين مسلسلات وأفلام ومسرحيات فقدمت مسرحية بعنوان “حماتي في التلفزيون” والتي تم عرضها في عام 1960، كان لها دور زينب في فيلم “المراهقات” مع الفنانة ماجدة والفنان رشدي أباظة.

أعمالها :

شاركت في مسلسل “يوميات ونيس” الذي استمر حتى الجزء السابع عام 2010، ثم شاركت في نفس العام في أكثر من عمل فني منها مسلسل “أكتوبر الآخر”، “الصيف الماضي”، كذلك قدمت آخر مسلسل لها وهو مسلسل إذاعي بعنوان “قصة حبي” والذي تم عرضه في نفس العام 2010، قبل أن ترحل عن عالمنا تاركة لنا الكثير والكثير من الأعمال الفنية، تعدت حصيلة أعمالها ال 250 عمل فني متنوع برغم عدم حصولها على دور البطولة إلا أنها ما زال لها ركن خاص في أذهان من يعرفها.


تألقت الفنانة الراحلة نادية عزت في فيلم “معبودة الجماهير” والذي تم عرضه في عام 1967 وشاركت فيه العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والفنانة القديرة شادية، قدمت دور الراقصة فهيمة التي حاولت أن تفرق بين عبد الحليم وشادية بعد اتفاقهما هل الزواج حينما جسدت دور السيدة الفلاحة التي ادعت أنها زوجة إبراهيم والذي يجسد دوره العندليب الأسمر، وحكت هذا الكلام لسهير حبيبته التي تقدم دورها شادية، قدمت هذا الدور ببراعة مما جعل الجمهور يعرفها من خلاله، كانت الفنانة نادية عزت قد قدمت هذا الدور وهي في فترة حملها وهو ما جعل المخرجين يظهرونها في المشهد الأخير بالفيلم داخل شوال لتغطية نصف جسمها حتى لا يتضح للجمهور أنها حامل أو يظهر حجم بطنها الكبير.

الحجاب:

لعبت الفنانة نادية عزت خلال حياتها الفنية العديد من الشخصيات منها شخصية المرأة الشريرة، الحبيبة، خفيفة الظل، الصديقة، الجدة الحنونة أيضاً، لكنها ارتدت الحجاب في سنواتها الأخيرة ورفضت أن تقدم أدوار النصابة أو العاشقة لأن هذه الأدوار لا تتناسب مع وقار حجابها.

وفاة نادية عزت:


رحلت عن عالمنا الفنانة القديرة نادية عزت وذلك في يوم 23 من شهر مايو عام 2011 عن عمر يناهز 73 عام بعد صراع مع المرض، قدمت لنا خلال حياتها العديد من الشخصيات المتنوعة.

نادية عزت ذكرى ميلاد نادية عزت الحجاب الفنانة الراحلة نادية عزت طفولتها

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