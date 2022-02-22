الجوازة باظت.. شجار عنيف بين المعازيم خلال حفل زفاف ولكمة قوية للعريس|فيديو

تعج حفلات الزفاف بالفوضى والأحداث المفاجئة التي لا تخطر على بال أو خاطر، فقد تحول زفاف أسترالي إلى كارثة بعد وقوع شجار عنيف بين المعازيم في أحد شوارع سيدني.

وثق مقطع فيديو الحادث المروع وتداوله المستخدمون على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر المعازيم في حفل زفاف أسترالي يتقاتلون بينهم وسقط العريس مغشيًا عليه.

في المقطع المتداول ظهر عشرات الأشخاص في ثياب رسمية يتبادلون اللكمات، حيث وقع الحادث ليلة السبت الماضي في بلدة موسمان على الساحل الشمالي السفلي.

وبحسب ما ورد فقد سقط العريس مغشيًا عليه أمام السيارات المزدحمة على الطريق بعد أن تعرض للكمة حادة في وجهه.

ووفقًا للتقارير، فقد تشاجر أكثر من 30 شخصًا في شوارع سيدني بشكل مروع أثناء حفل زفاف، مما اضطر المارة لاستدعاء الشرطة.

أصيب العريس بلكمات قوية تسببت في كسر أنفه وظهر شخص أصلع يدفع امرأة على الأرض قبل أن يندفع نحو ضيف آخر.

https://youtube.com/shorts/R4uXeRZWGUI?feature=share