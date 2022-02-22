يجب الحفاظ على سيادة أوكرانيا.. تفاصيل اتصال وزير الخارجية الأمريكي بنظيره الصيني

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إجراء اتصال مع نظيره الصيني وانج يي، حول الأوضاع في أوكرانيا.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي، على تويتر: "لقد تحدثت مع عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية في جمهورية الصين الشعبية وانج يي، وشددت على الحاجة إلى الحفاظ على سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية".

وسبق أن حضَّت مندوب الصين في الأمم المتحدة، جميع الأطراف، على ضبط النفس بشأن أوكرانيا.

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الإثنين، رسمياً بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك كدولتين مستقلتين وأمر الجيش الروسي بـ "حفظ السلام" في الجمهوريتين الواقعتين في شرق أوكرانيا.

ووقَّع الرئيس الروسي، رسميا على مرسوم يعترف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وأصدر بوتين تعليماته لوزارة الدفاع الروسية لإرسال قوات الجيش الروسي إلى دونباس في شرق أوكرانيا، بينما طلب من وزارة الخارجية إقامة علاقات دبلوماسية مع كل من جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبية.