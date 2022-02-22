نيويورك تايمز: فريق بايدن قدم تقريرا منذ أكتوبر حول استعداد روسيا لغزو أوكرانيا

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها أن فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن للأمن القومي قدم منذ أكتوبر الماضي تقارير استخبارية عن استعداد روسيا لغزو أوكرانيا.

وقال تقرير الصحيفة إن التقارير الاستخبارية الأمريكية تضمنت صورا تظهر تقدما منظما لقوات روسيا نحو حدود أوكرانيا، مضيفا أن التقارير الاستخبارية الأمريكية تضمنت عناصر من خطة الجيش الروسي لشن حملته ضد أوكرانيا.

وأضاف التقرير أن بايدن وجه رسالة لبوتين عبر مدير الاستخبارات الأمريكية مفادها أن واشنطن تعلم ما يعتزم القيام به.

وتابع التقرير أن بايدن أعطى الضوء الأخضر لحملة إعلامية تكشف أبعاد المخطط الروسي بهدف منع بوتين من اللجوء للإنكار، مشيرا إلى أن وافق بايدن على نشر مزيد من القوات في دول شرقي أوروبا لإظهار التضامن مع أوكرانيا وطمأنة الحلفاء.

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الإثنين، رسمياً بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك كدولتين مستقلتين وأمر الجيش الروسي بـ "حفظ السلام" في الجمهوريتين الواقعتين في شرق أوكرانيا.

ووقع الرئيس الروسي، رسميا على مرسوم يعترف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وأصدر بوتين تعليماته لوزارة الدفاع الروسية لإرسال قوات الجيش الروسي إلى دونباس في شرق أوكرانيا، بينما طلب من وزارة الخارجية إقامة علاقات دبلوماسية مع كل من جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبية.