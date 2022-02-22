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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رابح صقر يطرح أغنيته الجديدة نوع من البشر .. فيديو

رابح صقر
رابح صقر

طرح المطرب السعودى رابح صقر، أغنية جديدة من ألبومه الجديد، والتي تحمل اسم "نوع من البشر" وهي ثاني أغاني الالبوم الذي من المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة عبر قناته على اليوتيوب.

أغنية "نوع من البشر" غناء رابح صقر ومن كلمات فيصل السديرى، وألحان سهم توزيع بشار سلطان، وتوزيع وتريات هاني فرحات وتسجيل محمد حمدى ومكس وماستر جاسم محمد".

أغنية واجد

من جهة أخرى، تصدر الفنان السعودي رابح صقر ، قائمة البحث (تريند) على موقع الفيديوهات يوتيوب، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم واجد، من ألبومه الجديد، وذلك بعد ساعات من طرحها.

أغنية واجد لـ رابح صقر، هي أولى أغاني ألبومه الجديد «الصقر 22»، وهي من كلمات : الأمير سعود بن عبدالله، ألحان : سهم، توزيع : بشار سلطان، توزيع وتريات : هاني فرحات، ايقاعات : أحمد العنوه، ناي : أحمد خيري، قانون : شریف کامل، جيتارات : روكيت، تسجيل : م/ محمد حمدي، مكس وماستر: م/ جاسم محمد.

أحدث ألبومات رابح صقر 

طرح الفنان رابح صقر، ألبوم «مرحبا» في بداية العام الماضي 2021، وضم الألبوم 24 أغنية، والأغنية الرئيسية للألبوم، من كلمات الشاعر واحد، ومن ألحان سهم، وتوزيع مدحت خميس.

وتعاون رابح صقر، في الألبوم مع المستشار تركي آل الشيخ في خمس أغاني، ومجموعة مميّزة من الشعراء منهم: واحد وقوس وعبدالله بو راس، وغيرهم الكثير من أهم الشعراء، بالإضافة لتعاونه مع شعراء شباب في أول ظهور لهم ، مشدّدا إلى أنه يهمه في اختياراته التعاون مع النصّ وليس الاسم، فالمهم عنده أن يكون النصّ جديدا ومميّزا.

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كما تعاون رابح في ألبومه الجديد على صعيد الكلمات مع المستشار تركي آل الشيخ في خمس أغاني مميزة ذات كلمات معبّرة وقويّة مليئة بالأحاسيس، مشيرًا أنه كان قد كشف مؤخرًا عن أغنية جديدة من الألبوم حملت إسم "لبيه والله يا الرياض" التي كتبها المستشار تركي آل الشيخ ولحنّها رابح لنفسه.

أيضا تعاون رابح في جديدة مع مجموعة مميّزة من الشعراء منهم: واحد وقوس وعبدالله بو راس ، وغيرهم الكثير من أهم الشعراء ، بالإضافة لتعاونه مع شعراء شباب في أول ظهور لهم ، مشدّدا إلى أنه يهمه في اختياراته التعاون مع النصّ وليس الإسم ، فالمهم عنده أن يكون النصّ جديد ومميّز. 

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