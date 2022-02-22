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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الجزائري يعلن استضافة القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز

الرئيس الجزائري في
الرئيس الجزائري في قطر

 أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استضافة بلاده للقمة المقبلة لمنتدى الدول المصدرة للغاز.


جاء ذلك خلال كلمته، التي ألقاها في افتتاح القمة السادسة للمنتدى، اليوم الثلاثاء بالعاصمة القطرية الدوحة.


وأوضح تبون أن الجزائر سوف تستضيف القمة المقبلة، في إطار المساعي لبحث تعزيز مكانة الغاز الطبيعي في الأسواق الدولية، نظرا لكونه طاقة للحاضر والمستقبل، طاقة نظيفة، وهو أيضا طاقة مفضلة لحماية البيئة بمعية الطاقات المتجددة.


يذكر أن منتدى الدول المصدرة للغاز ؛ هو منتدى ومنظمة حكومية دولية تأسست في عام ٢٠٠١، ويقع مقرها في الدوحة، ويهدف المنتدى لحماية والدفاع على مصالح الدول المصدرة للغاز الطبيعي؛ تتكون هذه المنظمة من ١٢ دولة من بينهم مصر، و٥ دول مراقبين.
 

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بمشاركة مصر.. 12 توصية هامة في ختام منتدى الدول المصدرة للغاز

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الملا: الغاز الطبيعي كوقود نظيف أهم الحلول لمواجهة مشكلة التغير المناخي

 

مصر الغاز الطبيعى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون الجزائر منتدى الدول المصدرة للغاز

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