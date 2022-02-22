الرئيس الجزائري يعلن استضافة القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استضافة بلاده للقمة المقبلة لمنتدى الدول المصدرة للغاز.



جاء ذلك خلال كلمته، التي ألقاها في افتتاح القمة السادسة للمنتدى، اليوم الثلاثاء بالعاصمة القطرية الدوحة.



وأوضح تبون أن الجزائر سوف تستضيف القمة المقبلة، في إطار المساعي لبحث تعزيز مكانة الغاز الطبيعي في الأسواق الدولية، نظرا لكونه طاقة للحاضر والمستقبل، طاقة نظيفة، وهو أيضا طاقة مفضلة لحماية البيئة بمعية الطاقات المتجددة.



يذكر أن منتدى الدول المصدرة للغاز ؛ هو منتدى ومنظمة حكومية دولية تأسست في عام ٢٠٠١، ويقع مقرها في الدوحة، ويهدف المنتدى لحماية والدفاع على مصالح الدول المصدرة للغاز الطبيعي؛ تتكون هذه المنظمة من ١٢ دولة من بينهم مصر، و٥ دول مراقبين.

