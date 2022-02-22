عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بمشاركة مصر.. 12 توصية هامة في ختام منتدى الدول المصدرة للغاز

صورة تذكارية
صورة تذكارية

ألقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس المجلس الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعى في دورته الحالية كلمة مصر  في الاجتماع الوزاري غير العادى للمنتدى الذى عقد قبيل القمة السادسة لرؤساء دول وحكومات المنتدى في إطار التحضيرات للقمة بمشاركة الأمين العام للمنتدى محمد هامل ووزراء البترول والطاقة للدول الأعضاء في كل من مصر والجزائر وقطر وليبيا و روسيا وايران وفنزويلا وبوليفيا ونيجيريا  وغينيا الاستوائية و ترينداد وتوباجو كأعضاء دائمين الي جانب الامارات والعراق  وماليزيا وبيرو واذربيجان والنرويج وانجولا كاعضاء مراقبين ، وموزمبيق التي تشارك كضيف في الاجتماع الحالي .

الملا: الغاز الطبيعى الاختيار الأول كوقود في فترة التحول الطاقى

يمن الحماقي: مصر أولى بإمداد اوروبا بالغاز الطبيعي بعد تزايد الحقول مؤخرا


 وشهد البيان الختامي الصادر عن القمة السادسة لرؤساء دول وحكومات الدول الاعضاء بمنتدى الدول المصدرة للغاز، عدة توصيات هامة جاءت كالتالي:
 

1- تنمية الغاز الطبيعى كمصدر طاقة متوفر ومتاح ونظيف ويعتمد عليه من الطاقة، وكوقود اختياري للوفاء بالنمو فى احتياجات الطاقة العالمية، لمواجهة تغير المناخ وتحسين جودة الهواء.

2- تشجيع التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى محليا وعالميا لمواجهة الفجوة فى تحقيق الهدف السابع من اهداف التنمية المستدامة والتى تؤثر على الدول الاكثر ضعفاً.

3- تعزيز الأسس البيئية للغاز الطبيعي خاصةً بجهود خفض انبعاثات غاز الشعلة وانبعاثات الميثان وتطوير تكنولوجيات صديقة للبيئة تتضمن التقاط وتخزين واستخدام الكربون.

4- متابعة الخطوات الضرورية ليتم معاملة الغاز الطبيعى كمصدر صديق للبيئة فى اللوائح الخاصة بالاستثمار والمناخ والتمويل الدولى والتجارة العالمية.  علاوة على العمل مع كافة المساهمين المعنيين والمصالح للتعاون المشترك فى تنمية مبادرات مشتركة بشأن تغيير المناخ فى ظل انعقاد مؤتمر قمة المناخ COP27 هذا العام والذي ستستضيفه مصر.

5- تحسين ظروف التجارة العالمية للغاز وفقا لأفضل وأكفأ الممارسات.

6- العمل نحو زيادة مساهمة الغاز الطبيعى فى النقل البحرى والبرى وتطوير البنية الاساسية اللازمة لتوفير الغاز الطبيعى للمستهلكين.

7- دعم الدور الرئيسى لعقود الغاز طويله المدى بالاضافة لتسعير الغاز الطبيعى بناء على اّلية تسعير البترول والمنتجات البترولية لضمان استقرار الاستثمارات فى تنمية موارد الغاز الطبيعى.


8- تعزيز مكانة المنتدى من خلال زيادة الرؤية العالمية، جذب اعضاء جدد، تشجيع الشراكات، تيسير الحوار بين المنتجين والمستهلكين وزيادة حجم التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة والمؤسسات.

9- تعزيز مكانة منتدى الدول المصدرة للغاز كمنصة رائدة للدول الاعضاء فى دعم التعاون والتنسيق غيما يتعلق بشئون الغاز الطبيعى من خلال تنمية خبرات المنتدى والياته فى المشروعات المشتركة.

10- التوسع فى التعاون فى التكنولوجيات الخاصة بالغاز الطبيعى والبحث العلمى وبناء القدرات القائمة على الابتكار من خلال معهد ابحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز.

11- استكشاف مجالات تعاون جديدة فى المنتدى بهدف زيادة الاستفادة من مزايا الغاز الطبيعى لإنتاج الهيدروجين وانتاج واستغلال غازات جديدة.

12- التعاون والتكامل مع منتدى الدول المصدرة للغاز والدول المستهلكة ودول العبور لحماية البنية التحتية الهامة للغاز وتعزيز الرؤية في مواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية وتهديدات البشر من خلال الاستخدام الخاطئ لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ورحب رؤساء الدول والحكومات باقتراح جمهورية الجزائر الديموقراطية لاستضافة القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز فى عام 2023. 

وأعرب رؤساء الدول والحكومات بمنتدى الدول المصدرة للغاز عن تقديرهم لأمير دولة قطر على قيادتة المتميزة للقمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز وشكرهم لحكومة وشعب دولة قطر على حسن استضافتهم.

البترول مصر الغاز الطبيعى وزير البترول وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تستمر 72 ساعة.. الأرصاد: موجة غير مستقرة تضرب البلاد خلال ساعات

السجن المشدد 3 سنوات لـ شادي خلف لاتهامه بهتك عرض 7 فتيات

إلغاء الاحتفال السنوي بمولد السيدة زينب للعام الجاري

ازدراء الأديان.. الإدارية العليا تفصل فنانا سخر من معجزة الإسراء

ياسمين رئيس تعلن انفصالها عن هادي الباجوري

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

الكاف يصدم عشاق الأهلي والزمالك بإقامة مبارياتهما في نفس التوقيت

تصرف غير مسئول.. الكويت تستدعي سفيرها بالقاهرة للتحقيق

ترشيحاتنا

إخلاء وحدات الإيجار القديم.. 5 أسئلة تشرح تفاصيل مشروع القانون الجديد

غادة شلبي: تعاون مع القطاع الخاص لزيادة نصيب مصر من سياحة اليخوت

رئيس مجلس الأمة الكويتي:زيارة ومباحثات السيسي تعكس خصوصية العلاقات ووحدة المصير

جونسون يعلن عقوبات تستهدف 5 بنوك ورجال أعمال روسيين

ماذا يحدث في 22/2/2022.. حقائق غامضة حول تاريخ اليوم

البورصة تخسر 8.3 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيكتوريا سيكريت تزيح الستار عن أول عارضة أزياء من متلازمة داون|صور

حادث صادم.. إصابة شاب بالشلل أثناء جلوسه أمام التلفاز|صور

صدمة عمر صاحبها.. انهيار حظيرة سيارات كلاسيكية باهظة الثمن بسبب يونيس|صور

انطلاق عروض باليه موسكو على الجليد بالأوبرا .. صور

فيديو

اتولدت وهموت ممثل.. كريم الحسيني يوجه رسالة لجمهوره عبر فيسبوك |فيديو

رابح صقر يطرح أغنيته الجديدة نوع من البشر .. فيديو

فيديو..نفحات ربانية لخير البرية.. ماذا رأى النبي الكريم في ليلة الإسراء والمعراج

حقيقة اعتزال رغدة.. وابنة الفنان أحمد حلاوة تطلب الدعاء لوالدها.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ