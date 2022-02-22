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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اسرائيل تعد خطة سرية ضد ايران بمجرد دخول الاتفاق النووي حيزالتنفيذ

اسرائيل تعد خطة سرية
اسرائيل تعد خطة سرية ضد ايران بمجرد دخول الاتفاق النووي

على خلفية الاتفاق النووي الجاري هندسته بين القوى الغربية وإيران، أطلق رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت مؤخرًا حملة سرية كبيرة وواسعة يقودها الموساد النطاق ضد الجمهورية الإسلامية .

وحسب تقرير القناة العبرية 12 خصص بنيت الكثير من الموارد للجيش والمؤسسة الأمنية من خلال تنفيذ عمليات في سوريا و الشرق الأوسط ، انفجارات غامضة في منشآت نووية وحرب إلكترونية.

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وعلى الرغم من صياغة الاتفاقية النووية الجديدة هذه الأيام ، فإن إسرائيل تحتفظ بحرية التصرف. لكن وحسب التقرير بمجرد توقيع الاتفاقين القوى وإيران ودخوله حيز التنفيذ ، لن تكون إسرائيل قادرة على فعل كل شيء. وسوف يحد من قدرة إسرائيل على العمل في المنطقة.

الأعمال التي لن تستطيع إسرائيل القيام بها

في العامين ونصف المقبلين ، وحتى انتهاء الاتفاقية ، لن تتمكن إسرائيل من مهاجمة المنشآت النووية. لن تحرج الولايات المتحدة بتصرف علني.

• سيتم تقييد العمليات السرية. على سبيل المثال ، لن تكون إسرائيل قادرة على العمل ضد منشآت التخصيب النووي لأنها ستكون جزءًا من الاتفاقية.

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