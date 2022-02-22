النشرة الدينية| 4 سور تحميك من الحسد والسحر.. دعاء شفاعة النبي.. أعمال ليلة الإسراء والمعراج 2022

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تهم المسلم في حياته اليومية، نرصدها في النشرة الدينية.
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